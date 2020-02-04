Путин заявил о нежелании «погрязнуть» в поправках к Конституции

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Президент России Владимир Путин в ходе беседы с представителями общественности в Череповце заявил, что чем шире будет дискуссия о поправках в Конституцию, тем более народным будет Основной закон. Трансляцию беседы ведет телеканал «Россия 24».

По его словам, он точно не хотел бы «погрязнуть» в изменениях, вносимых в Конституцию, поэтому все должно быть «организовано соответствующим образом». «То, что дискуссия разворачивается таким широким фронтом, на самом деле меня это только радует», — отметил глава государства.

Путин отметил, что рассчитывает уложиться с поправками в Основной закон в «здравые сроки». «Если весь цикл работы по этим поправкам будет завершен, так как предлагает комиссия, то это будет примерно три с небольшим месяца. Я надеюсь, так и будет», — пояснил он.

Президент России Владимир Путин внес предложение о поправках в Конституцию в ходе своего послания Федеральному собранию 15 января. Уже 20 января глава государства внес проект соответствующего закона в Госдуму, а спустя три дня нижняя палата парламента его одобрила.