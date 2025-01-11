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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны назвало потери ВСУ в Курской области

Минобороны: потери ВСУ в Курской области превысили 50,8 тыс. военных
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Минобороны России
Фото: Минобороны России

За время боев в Курской области украинская армия потеряла более 50 840 военнослужащих, заявило Минобороны.

«За сутки потери ВСУ составили до 240 военнослужащих, уничтожены две боевые машины пехоты, боевая бронированная машина, четыре автомобиля, четыре миномета и станция радиоэлектронной борьбы», — говорится в сообщении.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение ВСУ близ населенных пунктов Викторовка, Косица, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Николаевка, Николаево-Дарьино, Новая Сорочина и Погребки. Отбиты девять контратак.

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