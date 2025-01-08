Минобороны отчиталось о гибели 50 тыс. бойцов ВСУ в Курской области
Украинская армия с начала вторжения в Курскую область в августа прошлого года потеряла уже больше 50 тыс. своих военнослужащих, сообщило Минобороны России.
«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 50120 военнослужащих», — уточняется в сообщении.
За последние сутки украинская армия потеряла свыше 290 своих солдат.
В целом за все время боев на российской территории ВСУ лишились почти 300 танков, более 200 боевых машин пехоты и 160 бронетранспортеров. Кроме того, армии России удалось уничтожить 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS производства США, а также 16 пусковых установок зенитных ракетных комплексов.
ВСУ начали вторжение в Курскую область 6 августа, там до сих пор продолжаются бои. Занимавший на тот момент пост врио губернатора Алексей Смирнов сообщал о переходе под контроль Украины 28 населенных пунктов. С того момента Минобороны России отчитывалось об освобождении более десятка населенных пунктов.
Об отражении очередной контратаки ВСУ в Курской области Минобороны сообщило 6 января. В военном ведомстве уточнили, что основные силы ВСУ были разгромлены на подступах к хутору Бердин, находящийся недалеко от Большого Солдатского. Потери личного состава ВСУ превысили 150 человек.
По информации источника ТАСС в российских силовых структурах, командование ВСУ главной целью этого наступления в Курской области ставило задачу оккупировать село Большое Солдатское.
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