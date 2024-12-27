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Военная операция на Украине ,  
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Bloomberg рассказал, сколько ВСУ еще продержатся в Курской области

Bloomberg: ВСУ рискуют продержаться в Курской области лишь до весны
Сюжет
Военная операция на Украине
Из-за нехватки солдат и неопределенности по поводу поставок оружия ВСУ смогут удерживать захваченные территории только до весны, считают в США. Там не исключают, что им придется отступить. Путин говорил, что ВСУ «точно выбьют»
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли около половины территории, захваченной в Курской области, и рискуют потерять остальную часть в течение нескольких месяцев, что может лишить Украину «рычагов воздействия» на переговорах о прекращении огня с Россией, считают неназванные американские чиновники, на которых ссылается Bloomberg.

Из-за нехватки солдат и неопределенности по поводу будущих поставок оружия из США и других государств-союзников Киев сможет удерживать захваченные территории только до весны, считают собеседники агентства. Они не исключают, что после этого ВСУ будут вынуждены отступить, в противном случае они рискуют попасть в окружение.

В то же время украинским войскам удалось продержаться в Курской области дольше, чем предполагалось изначально, чему отчасти способствовало решение США разрешить Киеву наносить удары своими ракетами по России, отметил один из чиновников. Другой пояснил, что цель Киева заключалась не в том, чтобы удержать территории, а скорее в том, чтобы шокировать российские силы своим вторжением. Поэтому отступление, по его мнению, все еще можно будет представить как тактический успех.

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Фото:John Moore / Getty Images

Двое собеседников выразили надежду, что президент Украины Владимир Зеленский отдаст приказ об отступлении из Курской области достаточно скоро, чтобы избежать больших потерь.

В офисе украинского лидера на запрос о комментарии Bloomberg не ответили.

Агентство Reuters в ноябре сообщало, что ВСУ потеряли более 40% территорий в Курской области после наступления России. Украинские военные перешли там в оборону, положение становится все мрачнее, рассказали офицеры ВСУ The Economist. Газета The Wall Street Journal писала, что из-за наступления России в Курской области в ВСУ начинают все больше сомневаться в том, что эти территории они смогут долго удерживать.

В декабре в Кремле заявили, что ситуация в этом регионе «близка к развязке». Глава Генштаба Валерий Герасимов позднее объявил, что продвижение украинской армии остановлено. По его словам, «выдавливание вооруженных формирований и иностранных наемников» из Курской области продолжается. Украина потеряла там почти 40 тыс. военнослужащих, говорили в Минобороны.

Владимир Путин на прямой линии заверил, что украинские войска «точно выбьют» из Курской области. «Смысла никакого военного не было, смысла держаться там у ВСУ нет. Но мы совершенно точно их выбьем», — пообещал он.

По словам врио курского губернатора Александра Хинштейна, часть населенных пунктов в регионе, которые находятся в зоне боевых действий, «полностью или частично снесены с лица земли». Путин в ходе прямой линии заверил, что в Курской области все будет восстановлено.

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