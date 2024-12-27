Bloomberg рассказал, сколько ВСУ еще продержатся в Курской области

Из-за нехватки солдат и неопределенности по поводу поставок оружия ВСУ смогут удерживать захваченные территории только до весны, считают в США. Там не исключают, что им придется отступить. Путин говорил, что ВСУ «точно выбьют»

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли около половины территории, захваченной в Курской области, и рискуют потерять остальную часть в течение нескольких месяцев, что может лишить Украину «рычагов воздействия» на переговорах о прекращении огня с Россией, считают неназванные американские чиновники, на которых ссылается Bloomberg.

Из-за нехватки солдат и неопределенности по поводу будущих поставок оружия из США и других государств-союзников Киев сможет удерживать захваченные территории только до весны, считают собеседники агентства. Они не исключают, что после этого ВСУ будут вынуждены отступить, в противном случае они рискуют попасть в окружение.

В то же время украинским войскам удалось продержаться в Курской области дольше, чем предполагалось изначально, чему отчасти способствовало решение США разрешить Киеву наносить удары своими ракетами по России, отметил один из чиновников. Другой пояснил, что цель Киева заключалась не в том, чтобы удержать территории, а скорее в том, чтобы шокировать российские силы своим вторжением. Поэтому отступление, по его мнению, все еще можно будет представить как тактический успех.

Двое собеседников выразили надежду, что президент Украины Владимир Зеленский отдаст приказ об отступлении из Курской области достаточно скоро, чтобы избежать больших потерь.

В офисе украинского лидера на запрос о комментарии Bloomberg не ответили.

Агентство Reuters в ноябре сообщало, что ВСУ потеряли более 40% территорий в Курской области после наступления России. Украинские военные перешли там в оборону, положение становится все мрачнее, рассказали офицеры ВСУ The Economist. Газета The Wall Street Journal писала, что из-за наступления России в Курской области в ВСУ начинают все больше сомневаться в том, что эти территории они смогут долго удерживать.

В декабре в Кремле заявили, что ситуация в этом регионе «близка к развязке». Глава Генштаба Валерий Герасимов позднее объявил, что продвижение украинской армии остановлено. По его словам, «выдавливание вооруженных формирований и иностранных наемников» из Курской области продолжается. Украина потеряла там почти 40 тыс. военнослужащих, говорили в Минобороны.

Владимир Путин на прямой линии заверил, что украинские войска «точно выбьют» из Курской области. «Смысла никакого военного не было, смысла держаться там у ВСУ нет. Но мы совершенно точно их выбьем», — пообещал он.

По словам врио курского губернатора Александра Хинштейна, часть населенных пунктов в регионе, которые находятся в зоне боевых действий, «полностью или частично снесены с лица земли». Путин в ходе прямой линии заверил, что в Курской области все будет восстановлено.