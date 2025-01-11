Дипломаты дали советы, как вести дела с Трампом

С Трампом следует взаимодействовать напрямую, например, совершая личные визиты в его поместье Мар-а-Лаго во Флориде, сказал один из бывших послов США. По мнению дипломатов, часть резонансных высказываний Трампа стоит игнорировать

С избранным президентом США Дональдом Трампом необходимо взаимодействовать напрямую, например, нанося личные визиты в его поместье Мар-а-Лаго во Флориде. Об этом заявили Financial Times (FT) собеседники из числа союзников политика.

По словам источников, мировым лидерам необходимо найти способ напрямую взаимодействовать с Трампом, если они не хотят ощутить на себе давление со стороны новой администрации США.

«Я общался с разными иностранными лидерами, и мой совет почти в каждом случае был одним и тем же: садитесь в самолет», — сказал изданию бывший посол США в ЕС Гордон Сондленд, занимавший свой пост во время первого президентского срока Трампа.

По словам дипломата, желающим наладить с Трампом контакт следует «отправиться в Мар-а-Лаго» без «свиты», «сесть с президентом Трампом и начать говорить о том, что вы можете сделать сегодня, завтра — а не через 20 лет».

Другие союзники Трампа в беседе с FT посоветовали не отвлекаться на часть резонансных высказываний избранного президента.

Так, бывший советник по национальной безопасности Соединенного Королевства, экс-посол Великобритании во Франции Питер Рикеттс высказал мнение, что Трамп «все еще находится в фазе предвыборной кампании», направленной на «подрыв, провокацию и дестабилизацию». По словам дипломата, «незапланированные замечания» избранного президента на пресс-конференции, где тот высказался о переходе Гренландии и Панамского канала под контроль США, не должны вызывать панику.

«Он (Трамп. — РБК) был в каком-то потоке сознания, а не формулировал конкретные идеи. Поэтому я думаю, что он задает тон, он хочет дестабилизировать людей, предупредить их, что он настроен серьезно», - считает Рикеттс.

Тревор Трейна, бывший посол США в Австрии при первой администрации Трампа сравнил высказывания последнего с игрой с котом лазерной указкой. «Мы все коты — и Трамп держит лазерную указку», — заявил дипломат.

Трамп в ходе предвыборной гонки обещал прекратить конфликт на Украине за 24 часа. После избрания он предложил Дании купить у нее Гренландию, а также потребовать возврата контроля над Панамским каналом США. Политик также заявлял о желании переименовать Мексиканский залив в «Залив Америки» и предлагал Канаде стать 51-м штатом США.

Трамп принимал многих политиков в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. До и после его избрания там работала команда республиканца.