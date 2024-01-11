Президент Эстонии выступил против ограничений на поставки оружия Украине

В целях защиты Украины не должно быть ограничений в отношении поставляемых Киеву вооружений, считает президент Эстонии Алар Карис. Москва неоднократно предупреждала, что поставки вооружений Киеву не изменят ход военной операции

Владимир Зеленский и Алар Карис (Фото: president.gov.ua)

Президент Эстонии Алар Карис выступил против ограничения номенклатуры западных поставок оружия Киеву. Такое заявление он озвучил в ходе совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Таллине, его слова приводит издание Õhtuleht.

«У нас есть большое поле битвы, где все друг другу союзники, которые борются за свободу... Эта война — не то, к чему можно привыкнуть, и она не закончится сама собой», — заявил Карис. По его словам, исход конфликта на Украине зависит от способности союзников сохранить единство и обеспечить Киеву постоянную поддержку.

Президент Эстонии отметил, что Украине необходимо предоставить лучшее вооружение, в больших объемах «и не завтра, а уже сегодня» — для предотвращения «следующей агрессии в Европе».

«Предоставляя военную помощь, мы должны понимать, что невозможно избегать атак по военным целям агрессора, чтобы замедлить или ослабить силы противника или защитить украинский народ. Не должно быть ограничений в отношении вооружений, поставляемых Украине», — считает эстонский лидер.

Страны НАТО пообещали оказать военную, экономическую и гуманитарную помощь Киеву на миллиарды евро в 2024 году. В частности, планируется закупка 1 тыс. ракет Patriot для усиления систем ПВО Украины и государств Североатлантического альянса.

Российская сторона неоднократно осуждала военную помощь Украине, отмечая, что она не повлияет на ход военной операции. В начале 2024 года президент России Владимир Путин назвал западные страны противниками Москвы, которые с помощью украинцев пытаются «уничтожить российскую государственность». Он объяснял необходимость военной операции в том числе планами Киева по вступлению в НАТО, которое, по его словам, угрожает безопасности России, а также говорил о готовности Москвы к переговорам с учетом ее интересов.