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Военная операция на Украине ,  
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Президент Эстонии выступил против ограничений на поставки оружия Украине

Глава Эстонии Алар Карис выступил против ограничений на поставки оружия Киеву
Сюжет
Военная операция на Украине
В целях защиты Украины не должно быть ограничений в отношении поставляемых Киеву вооружений, считает президент Эстонии Алар Карис. Москва неоднократно предупреждала, что поставки вооружений Киеву не изменят ход военной операции
Владимир Зеленский и Алар Карис
Владимир Зеленский и Алар Карис (Фото: president.gov.ua)

Президент Эстонии Алар Карис выступил против ограничения номенклатуры западных поставок оружия Киеву. Такое заявление он озвучил в ходе совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Таллине, его слова приводит издание Õhtuleht.

«У нас есть большое поле битвы, где все друг другу союзники, которые борются за свободу... Эта война — не то, к чему можно привыкнуть, и она не закончится сама собой», — заявил Карис. По его словам, исход конфликта на Украине зависит от способности союзников сохранить единство и обеспечить Киеву постоянную поддержку.

Президент Эстонии отметил, что Украине необходимо предоставить лучшее вооружение, в больших объемах «и не завтра, а уже сегодня» — для предотвращения «следующей агрессии в Европе».

«Предоставляя военную помощь, мы должны понимать, что невозможно избегать атак по военным целям агрессора, чтобы замедлить или ослабить силы противника или защитить украинский народ. Не должно быть ограничений в отношении вооружений, поставляемых Украине», — считает эстонский лидер.

В НАТО пообещали Украине помощь на миллиарды евро
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Фото:Валентин Огиренко / Reuters

Страны НАТО пообещали оказать военную, экономическую и гуманитарную помощь Киеву на миллиарды евро в 2024 году. В частности, планируется закупка 1 тыс. ракет Patriot для усиления систем ПВО Украины и государств Североатлантического альянса.

Российская сторона неоднократно осуждала военную помощь Украине, отмечая, что она не повлияет на ход военной операции. В начале 2024 года президент России Владимир Путин назвал западные страны противниками Москвы, которые с помощью украинцев пытаются «уничтожить российскую государственность». Он объяснял необходимость военной операции в том числе планами Киева по вступлению в НАТО, которое, по его словам, угрожает безопасности России, а также говорил о готовности Москвы к переговорам с учетом ее интересов.

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Теги
Юлия Овчинникова
Россия Украина Эстония Владимир Зеленский
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