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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский получил военный план и заявил о времени глобальных решений

Украинские военные представили Зеленскому план на 2024 год
Сюжет
Военная операция на Украине
Об отсутствии у Украины плана на 2024 год заявляли в Верховной раде, призывая к отставке главкома ВСУ Валерия Залужного. Глава Минобороны Рустем Умеров это опровергал
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Juan Medina / Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем телеграм-канале, что на итоговом заседании ставки верховного главнокомандующего обсуждался план действий на 2024 год, который представили военные.

«Ставка — особенная, итоговая за год, и о годе следующем. [Обсудили] то, что было сделано, и то, что нужно будет сделать. Был доклад главкома, Генштаба. <...> Был доклад разведки — ГУР и внешней разведки» — сказал Зеленский. 

Президент заявил, что несмотря на происходящие в других странах изменения, Украине нужен достаточный потенциал, «чтобы делать свое» и достичь целей. «Следующий год станет временем многих решений — глобальных решений. И Украине нужно уметь повлиять на них», — сказал он.

Зеленский заявил о конкретных ожиданиях от Залужного
Политика
Владимир Зеленский

В конце ноября об отсутствии у Генштаба Украины плана на следующий год заявил глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия. Позднее о том, что главком ВСУ Валерий Залужный не представил «план замысла на 2024 год», сказала коллега Арахамии по фракции Марьяна Безуглая, она потребовала отправить Залужного в отставку.

Зеленский на итоговой пресс-конференции не стал комментировать критику в отношении главкома, но сказал, что ждет от него решительных действий и «конкретных вещей на поле боя». Министр обороны Рустем Умеров на фоне сообщений в СМИ о конфликте Зеленского с Залужным отмечал, что вопрос об отставках в командовании Вооруженных сил Украины не обсуждается. Об этом же говорили и в офисе главы государства.

В начале декабря Умеров сказал в интервью Fox News, что план у Киева есть. Бывший главнокомандующий ВСУ Виктор Муженко отмечал в разговоре с Украинской службой Би-би-си, что, согласно законодательству, существует «план обороны», а не «план войны»; документ касается министерств иностранных и внутренних дел, экономики, финансов и других государственных структур.

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Владимир Зеленский Украина план Военная операция на Украине Валерий Залужный
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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