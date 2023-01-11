В СВР назвали сообщения об отставке Нарышкина «досужими домыслами»

В СВР отказались комментиовать сообщения об отставке Нарышкина, назвав их «досужими вымыслами». Сообщения об отставке главы СВР циркулируют в телеграм-каналах с конца прошлого года

Сергей Нарышкин (Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»)

Сообщения об отставке главы Службы внешней разведки Сергея Нарышкина являются вымыслами, заявили в пресс-службе СВР, передает ТАСС.

«Досужие вымыслы не комментируем», — сообщили в СВР.

Со ссылкой на корреспондента агентство также сообщило, что Нарышкин принимает участие в открытии памятной доски легендарным разведчикам-нелегалам, супругам Моррису и Леонтине Коэн, обеспечившим руководство СССР стратегически важными сведениями о ядерной программе США и ракетной программе Великобритании. Памятную доску установили в Москве, по адресу Большая Бронная, 2/6, где супруги Коэн жили после возвращения в СССР.

Нарышкин, выступая на мероприятии, отметил, что в профессиональном сленге разведчиков есть выражение «семейная резидентура». «Так говорят о семейной паре, где муж и жена, оба разведчика-нелегала, работают вместе, вместе ведут свой незримый бой, обеспечивая интересы нашей страны, защищая ее безопасность и безопасность граждан нашей страны. Вот такой семейной резидентурой была и супружеская пара Морриса и Леонтины Коэн», — сказал Нарышкин. По его словам, вклад супругов Коэн в достижение ядерного паритета между СССР и США «переоценить просто невозможно».

Информация о том что глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин может объявить о своей отставке, появляется с конца прошлого года в различных телеграм-каналах. В частности, о том, что «руководитель федерального силового ведомства, согласно данным открытых источников, с середины декабря 2022 года полностью пропал из публичного поля», писал канал Putin_tg_Russia, отмечает BRIEF. «Источники в СВР утверждают, что это напрямую связано с возможностью отставки Нарышкина со своего поста», говорилось в публикации телеграм-канала.

Еще раньше, в декабре, телеграм-канал «Брифинг» писал о «сигналах» скорого ухода главы МИД Сергея Лаврова в отставку в следующем году. «После случая на Бали министр якобы прошел медкомиссию, которая признала проблемы со здоровьем и необходимость соблюдать спокойный режим работы», — говорилось в публикации. По словам ее автора, наиболее вероятный преемник — Михаил Галузин, но обсуждается и возможность перехода в МИД главы СВР Сергея Нарышкина. Источники информации в этих публикациях указаны не были, Кремль сообщения об отставке Лаврова называл слухами.

В середине ноября в Анкаре Нарышкин встретился с директором ЦРУ Уильямом Бернсом. О встрече российской и американской делегаций в Анкаре писала ссылкой на источник газета «Коммерсантъ», агентство Reuters и турецкий телеканала NTV. Затем встречу официально подтвердил Кремль, но раскрывать их содержание не стал.

Сам глава СВР также подтвердил в конце ноября, что встречался в Анкаре с директором ЦРУ Уильямом Бернсом и обсуждал с ним ядерную безопасность.