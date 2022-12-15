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В Кремле назвали слухами сообщения о грядущей отставке Лаврова

Песков назвал слухами сообщения телеграм-каналов о поиске преемников Лаврова
В ответ на очередные публикации о возможной отставке Сергея Лаврова, который возглавляет МИД с 2004 года, в Кремле традиционно посоветовали относиться к ним как к слухам
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Публикации о возможной отставке министра иностранных дел Сергея Лаврова являются слухами, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он призвал относиться к этим сообщениями так, как они того заслуживают, передает «РИА Новости».

«Традиционно я вам отвечу — относитесь соответствующим образом к таким слухам», — ответил Песков на вопрос о публикациях в телеграм-каналах об обсуждении в Кремле кандидатов на замену действующего главы МИДа.

Ранее телеграм-канал BRIEF сообщил, что назначение заместителя Лаврова Михаила Галузина куратором СНГ и перевод с этой должности замминистра Андрея Руденко в МИДе рассматривают как «неофициальный просмотр возможных преемников» Лаврова.

Телеграм-канал «Брифинг» писал о «сигналах» ухода Лаврова в отставку в следующем году. «После случая на Бали министр якобы прошел медкомиссию, которая признала проблемы со здоровьем и необходимость соблюдать спокойный режим работы», — говорилось в публикации. По словам ее автора, наиболее вероятный преемник — Михаил Галузин, но обсуждается и возможность перехода в МИД главы СВР Сергея Нарышкина. Источники информации в этих публикациях указаны не были.

Сообщения о возможной отставке Лаврова с поста главы МИДа в течение последних лет появлялись неоднократно. В марте 2018 года Песков также советовал не обращать внимание на «спекулятивные» сообщения о том, что Лавров не войдет в состав следующего правительства. Тогда о грядущих кадровых перестановках со ссылкой на источник сообщил телеканал RTVI. По данным его собеседников, после отставки Лавров не должен был уйти на пенсию, а занять почетную должность, «например в Совете безопасности России». МИД, допускали источники RTVI, мог возглавить «человек из администрации президента».

В сентябре 2021 года президент Владимир Путин признался, что ему было бы жалко отпустить главу МИДа Сергея Лаврова и министра обороны Сергея Шойгу в Госдуму после парламентских выборов. Тогда федеральный список «Единой России» на выборах в нижнюю палату парламента впервые с 2007 года возглавил не один человек, а пять. Всех их предложил Путин: это Шойгу, Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Шмелева и уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.

«Жалко. Они на своем месте хорошо работают, и коллеги просто обратились ко мне с просьбой, чтобы они возглавили [федеральный] список», — сказал тогда президент и уточнил, что Шойгу и Лавров должны сами принять решение, в каком качестве продолжить свою работу после выборов. В итоге и глава МИДа, и глава Минобороны остались на своих должностях.

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Сергею Лаврову 72 года, он возглавляет Министерство иностранных дел с марта 2004 года.

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Дмитрий Песков Сергей Лавров кадровые перестановки МИД
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