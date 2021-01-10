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Выборы президента США ,  
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СМИ узнали о согласии Пенса посетить инаугурацию Джо Байдена

Действующий вице-президент США Майкл Пенс планирует посетить инаугурацию избранного президента страны Джо Байдена, которая пройдет 20 января. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на источник, знакомый с решением Пенса.

Ранее издание Politico со ссылкой на три источника, близкие к Пенсу, сообщило, что вице-президент может посетить инаугурацию Байдена для того, чтобы продемонстрировать поддержку мирной передачи власти. В свою очередь, Байден заявил, что поприветствует присутствие Трампа на своей инаугурации.

Инаугурация избранного президента запланирована на 20 января. Ранее действующий президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен присутствовать на церемонии инаугурации. Как писало агентство Reuters, до церемонии инаугурации Трамп планирует отправиться в свое поместье в Мар-а-Лаго (штат Флорида).

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Фото:Win McNamee / Getty Images

Выборы президента США состоялись 3 ноября. Однако подсчет голосов затянулся на несколько дней из-за рекордного голосования по почте и высокой явки.

В середине декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования, в соответствии с которыми Байден станет новым главой государства. Трамп не признал поражения на президентских выборах.

6 января в здании Капитолия в Вашингтоне сенаторы планировали утвердить итоги голосования выборщиков, однако слушания были прерваны из-за захвата здания сторонниками Трампа. В частности, тогда сторонники Трампа устроили потасовки с полицейскими и ворвались в здание Капитолия, сорвав заседания конгресса США. В результате стычек погибли четыре человека, а также один полицейский.

Впоследствии демократы представили проект импичмента Трампа, в котором утверждается, что Трамп занимался подстрекательством к мятежу.
Кроме того, социальные сети Facebook, Instagram и Twitter заблокировали аккаунты действующего президента США. Как отмечал основатель Facebook Марк Цукебрерг, своими действиями Трамп намерен использовать оставшееся время нахождения у власти для того, чтобы подорвать мирную передачу должности своему преемнику.

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