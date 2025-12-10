 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Дело Тимура Миндича⁠,
0

Коломойский сообщил о попытке покушения на Миндича в Израиле

Сюжет
Дело Тимура Миндича
Игорь Коломойский
Игорь Коломойский (Фото: EPA / ТАСС)

На Тимура Миндича пытались совершить покушение в Израиле, заявил бизнесмен Игорь Коломойский в суде, передает «Страна.ua». По его словам, это произошло 28 ноября.

«Это была попытка покушения, преступники арестованы. Ранили домработницу», — заявил Коломойский.

По словам Коломойского, покушение сорвалось, так как преступники перепутали дом.

Умерова «конструктивно» допросили по делу Миндича
Политика
Рустем Умеров

Миндич — украинский бизнесмен и продюсер, один из совладельцев студии «Квартал 95» и бывший бизнес-партнер президента Владимира Зеленского.

Материал дополняется

Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Израиль Тимур Миндич Игорь Коломойский
Тимур Миндич фото
Тимур Миндич
бизнесмен
19 сентября 1979 года
Материалы по теме
Умерова «конструктивно» допросили по делу Миндича
Политика
«Страна» сообщила о подготовке Зеленским контрудара за дело Миндича
Политика
Миндича объявили в розыск на Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 декабря
EUR ЦБ: 91,38 (+1,95) Инвестиции, 17:48 Курс доллара на 11 декабря
USD ЦБ: 77,9 (+1,09) Инвестиции, 17:48
Моноцентричность не в тренде: три района Москвы с особыми домами РБК и ГАЛС, 17:59
Politico узнал об отсутствии планов у НАТО на случай выхода США Политика, 17:57
ЦБ повысил курс доллара более чем на ₽1, евро — почти на ₽2 Инвестиции, 17:56
Суд в Болгарии отказал в экстрадиции россиянина в Ливан по делу о взрыве Общество, 17:50
Коломойский сообщил о попытке покушения на Миндича в Израиле Политика, 17:49
Ключ к Африке: какие возможности открывает сотрудничество с Египтом РБК и РЭЦ, 17:49
Как экзосомальная терапия восстанавливает и омолаживает кожу РБК и КИТ МЕД, 17:42
Праздники без последствий
Узнайте, как пить красиво
Пройти интенсив
В ЕС предусмотрели право не применять запрет на импорт газа из России Политика, 17:40
ПСБ представил прогноз по объему рынка ЦФА по итогам 2025 года Пресс-релиз, 17:40
Какой налог надо будет доплатить инвесторам, купившим акции ВТБ на SPO Инвестиции, 17:38
Politico сообщило, что переговоры о гарантиях Украине стали «неловкими» Политика, 17:36
Военная операция на Украине. Главное Политика, 17:35
Экс-преподавателю Бауманки запросили 4 года колонии за украинские песни Политика, 17:32
Какие шины выбрать на зиму РБК и Ikon Tyres, 17:31