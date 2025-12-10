Коломойский сообщил о попытке покушения на Миндича в Израиле

Игорь Коломойский (Фото: EPA / ТАСС)

На Тимура Миндича пытались совершить покушение в Израиле, заявил бизнесмен Игорь Коломойский в суде, передает «Страна.ua». По его словам, это произошло 28 ноября.

«Это была попытка покушения, преступники арестованы. Ранили домработницу», — заявил Коломойский.

По словам Коломойского, покушение сорвалось, так как преступники перепутали дом.

Миндич — украинский бизнесмен и продюсер, один из совладельцев студии «Квартал 95» и бывший бизнес-партнер президента Владимира Зеленского.

Материал дополняется