Госдума изменила условие для наказания иноагентов по УК

Госдума изменила условие для наказания иноагентов по УК до одного нарушения КоАП
Раньше для привлечения иноагентов к ответственности по УК они должны были совершить два нарушения КоАП за год. Госдума сократила это число до одного
Фото: Олег Яковлев / РБК

Госдума приняла поправки к ст. 330.1 УК (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах), отменив положение о привлечении к ответственности по ней за совершение двух административных нарушений в течение года — теперь достаточно одного, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

«Теперь после однократного нарушения ст. 19.34 КоАП РФ или в случае наличия судимости за аналогичное преступление иноагенту будет грозить до двух лет лишения свободы», — сообщил председатель Думы Вячеслав Володин.

Ст. 19.34 КоАП (нарушение порядка деятельности иностранного агента) влечет наложение штрафов различной величины.

Володин со ссылкой на данные Минюста заявил, что «более 40% иноагентов не соблюдают порядок деятельности» и ограничения, установленные законом, а количество административных нарушений, по сведениям Верховного суда, выросло более чем на 40% за 2023–2024 годы. «Все это говорит о необходимости пересмотра степени ответственности иноагентов за уклонение от исполнения обязанностей», — считает он.

В Думе сочли самопиаром предложение создать реестр «лайкающих» иноагентов
Общество
Николай Новичков

В России с 1 сентября вступил в силу закон, запрещающий иноагентам осуществлять любую просветительскую и образовательную деятельность вне зависимости от возраста обучаемых. Ранее запрет касался только образования и просвещения детей.

Стало действовать и еще одно ограничение: запрет включать НКО-иноагентов в реестр социально ориентированных организаций и оказывать им поддержку со стороны муниципалитетов (уже действовал запрет на получение любой помощи от госорганов).

Сейчас в реестре иноагентов Минюста — более 1 тыс. физических и юридических лиц. Последний раз он пополнился в прошлую пятницу: ведомство признало иностранными агентами бывшего советника губернатора Курской области и военного блогера Романа Алехина, правозащитный проект Avtozak-LIVE, историка, публициста Сергея Эрлиха, журналистку Елену Рыковцеву и тюменского политика Ивана Вострикова.

