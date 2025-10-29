 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Володин призвал лишить иноагентов возможности получать пенсию в России

Как предложил Володин, пенсии признанных в России иноагентами должны перечислять на специальные счета. Если они хотят получить выплаты, то должны вернуться в Россию и «ответить по заслугам»

Володин призвал лишить иноагентов возможности получать пенсию в России
Video

Иноагенты не должны получать пенсию в России, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«У нас что получается — человек, предавший страну, ходит по Парижу, а пенсию получает из России. Надо это на спецсчет перечислять», — считает он.

В случае если человек, который носит статус иноагента, хочет получить пенсию в России, он должен приехать обратно в страну и «ответить по заслугам», подчеркнул Володин.

«А дальше пенсия, может, и не понадобится. Потому что в местах, понятно, каких, где надо будет работать, там кормят бесплатно», — резюмировал председатель Госдумы.

Путин упростил условие возбуждения уголовных дел на иноагентов
Политика
Владимир Путин

С 1 марта доходы, полученные внесенными в реестр иноагентов в России, стали зачислять на специальные счета. Это распространяется на средства от продажи недвижимости, транспортных средств или от сдачи их в аренду, выплаты за результат интеллектуальной деятельности, проценты по вкладам в банках и выплаты от долевого участия в организациях.

Иноагенты должны открыть спецсчет в течение 15 рабочих дней после внесения их в реестр лиц, находящихся под иностранным влиянием, или если возникли основания для получения выплат. Получать деньги любым другим способом теперь запрещено.

Распоряжаться зачисленными на спецсчета деньгами иноагенты смогут только после того, как с них снимут этот статус. Что касается штрафов и других обязательных платежей, по решению суда они будут взыскиваться с таких счетов.

В конце сентября Минфин предложил ограничить иноагентов в использовании налоговых послаблений. Ведомство подготовило законопроект, который предлагает установить для иностранных агентов единую налоговую ставку по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 30%.

В России действует прогрессивная шкала НДФЛ. Базовая ставка — 13%, она действует для годового дохода до 2,4 млн руб. Максимальная ставка 22% действует на доходы, превышающие 50 млн руб. в год.

Ставка НДФЛ 30% применяется к доходам физических лиц — нерезидентов.

