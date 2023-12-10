В Кремле раскрыли содержание разговора Путина и Нетаньяху

Кремль: Путин в разговоре с Нетаньяху обсудил ситуацию в секторе Газа

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили ситуацию в секторе Газа во время телефонного разговора, сообщила пресс-служба Кремля.

Президент подтвердил позицию неприятия и осуждения терроризма во всех его проявлениях. «Крайне важно, чтобы противодействие террористическим угрозам не приводило к столь тяжелым последствиям для гражданского населения», — говорится в публикации.

Российская сторона продолжит работу для деэскалации конфликта, подчеркнули в Кремле. Обе страны заинтересованы в сотрудничестве по вопросам эвакуации россиян и освобождения взятых в заложники в Газе израильтян.

По данным МЧС, с 12 ноября из анклава в Россию доставили свыше 940 граждан, в том числе более 420 детей.

Ранее пресс-секретарь премьера сообщил, что Нетаньяху покинул заседание кабинета министров ради переговоров с Путиным. Сам разговор продлился около 50 минут.

Нетаньяху поблагодарил Путина за усилия по освобождению гражданина Израиля с российским паспортом, подчеркнув, что руководство продолжит усилия по освобождению заложников. В то же время премьер раскритиковал отношения между Россией и Ираном, назвав их опасными, а также позицию представителей страны в ООН по Газе.

Последний разговор Путина и Нетаньяху прошел почти два месяца назад — 16 октября.