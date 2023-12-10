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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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В Кремле раскрыли содержание разговора Путина и Нетаньяху

Кремль: Путин в разговоре с Нетаньяху обсудил ситуацию в секторе Газа
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили ситуацию в секторе Газа во время телефонного разговора, сообщила пресс-служба Кремля.

Президент подтвердил позицию неприятия и осуждения терроризма во всех его проявлениях. «Крайне важно, чтобы противодействие террористическим угрозам не приводило к столь тяжелым последствиям для гражданского населения», — говорится в публикации.

Российская сторона продолжит работу для деэскалации конфликта, подчеркнули в Кремле. Обе страны заинтересованы в сотрудничестве по вопросам эвакуации россиян и освобождения взятых в заложники в Газе израильтян.

По данным МЧС, с 12 ноября из анклава в Россию доставили свыше 940 граждан, в том числе более 420 детей.

Нетаньяху прервал заседание правительства ради разговора с Путиным
Политика
Биньямин Нетаньяху&nbsp;на еженедельном заседании кабинета министров&nbsp;в Иерусалиме

Ранее пресс-секретарь премьера сообщил, что Нетаньяху покинул заседание кабинета министров ради переговоров с Путиным. Сам разговор продлился около 50 минут.

Нетаньяху поблагодарил Путина за усилия по освобождению гражданина Израиля с российским паспортом, подчеркнув, что руководство продолжит усилия по освобождению заложников. В то же время премьер раскритиковал отношения между Россией и Ираном, назвав их опасными, а также позицию представителей страны в ООН по Газе.

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Последний разговор Путина и Нетаньяху прошел почти два месяца назад — 16 октября.

Теги
Персоны
Владимир Путин Биньямин Нетаньяху переговоры сектор Газа палестино-израильский конфликт
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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