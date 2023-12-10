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Военная операция на Украине ,  
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Арестович заявил о движении Зеленского «от Наполеона к путинизму»

Арестович заявил о движении Зеленского «от Наполеона к варианту путинизма»
Сюжет
Военная операция на Украине
По мнению Алексея Арестовича, покинувшего Украину экс-советника главы офиса Зеленского, свободы в стране становится все меньше, а «маленькая диктатура никогда не победит большую»
Алексей Арестович
Алексей Арестович (Фото: Евгений Котенко / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Государства, страдающие от коррупции и подавления оппозиции, не выигрывают войны, — так бывший советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович объяснил Rzeczpospolita трансформацию своих взглядов о главе государства Владимире Зеленском.

Журналист во время интервью напомнил, что до своей отставки, в ноябре 2022 года, он сравнил Зеленского с Наполеоном и спросил, что вызвало смену отношения к нему.

«Прошел год, и многое изменилось. Россия приняла много решений и сделала ставку на долгую войну, а мы этих решений не приняли. Кроме того, государства, поглощенные коррупцией и беззаконием, которые преследуют людей за их взгляды, не выигрывают войны. Наполеон начал превращаться в крошечного Путина», — ответил Арестович.

Зеленский сыграл роль французского императора Наполеона Бонапарта в российско-украинском комедийном фильме «Ржевский против Наполеона» (2012). Помимо исполнения главной роли, он был продюсером фильма вместе со своими партнерами по «Кварталу-95». В 2015-м прокат ленты в украинских кинотеатрах был запрещен из-за попадания под санкции Киева исполнителя эпизодической роли Юрия Гальцева.

Арестович заявил о нарушении прав человека на Украине, а также появлении в стране «начального варианта путинизма». С его слов, американская сторона сокращает помощь не по причине нехватки денег, а так как не получают ответа на вопрос «зачем?». «Свободы в Украине становится все меньше, и я это чувствовал на себе. Действия и угрозы со стороны властей заставили меня покинуть страну. Тогда за что мы боремся? Маленькая диктатура никогда не победит большую диктатуру», — уверен экс-советник.

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Фото:John Moore / Getty Images

Арестович в середине октября написал о наступлении в стране «внутренней тирании» и указал на сохранение права свободно пересекать границу в России и Израиле (военнообязанные украинцы не могут покидать страну из-за всеобщей мобилизации, введенной в конце февраля 2022 года. — РБК).

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«Пока у нас два фронта борьбы с тиранией — внешний и внутренний. И мы в них захлебываемся», — так Арестович закончил свой пост в Facebook (принадлежит Meta — запрещенной в России и признанной экстремистской организации).

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Арестович ушел в отставку с поста советника главы офиса президента Владимира Зеленского в январе 2023 года. Поводом стали его слова о том, что обрушение подъезда дома в Днепре 14 января произошло из-за падения ракеты, сбитой украинскими войсками. Позже Арестович извинился за свои слова и назвал их ошибкой. Впоследствии он выступил с рядом критических заявлений в отношении президента Украины и заявил о своих политических амбициях.

Украинская полиция начала этой осенью досудебное расследование в отношении Арестовича из-за заявлений о женщинах во время одной из лекций, сообщила депутат Верховной рады от партии «Голос» Инна Совсун со ссылкой на ответ ведомства на ее запрос. В ходе своего монолога политик назвал женщин «существами», которых «хочется душить».

Прошлой весной прокуратура ДНР завела против Арестовича уголовное дело о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. В мае Росфинмониторинг включил его в список причастных к экстремистской деятельности или терроризму. В октябре МВД России объявило его в розыск.

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Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

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