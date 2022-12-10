Виктор Бут заявил, что пошел бы на специальную военную операцию на Украине добровольцем

Бут заявил, что пошел бы на спецоперацию на Украине добровольцем

Виктор Бут (Фото: ФСБ России)

Осужденный в США за торговлю оружием гражданин России Виктор Бут заявил, что поддерживает специальную военную операцию на Украине. Об этом он сказал в интервью телеканалу RT.

По словам Бута, если бы у него были возможности и необходимые навыки, то он бы записался в добровольцы. Также он считает, что спецоперацию необходимо было начать раньше.

«Понятно, не было условий, мы не были готовы. Я всецело поддерживаю. Если бы была возможность и навыки необходимые, я бы, конечно, пошел добровольцем», — сказал он.

Бута арестовали в 2008 году в Таиланде по запросу США. Его обвинили в незаконной торговле оружием и поддержке терроризма. Вашингтон считает, что Бут хотел поставить оружие организации «Революционные вооруженные силы Колумбии — Армия народа», которую в Соединенных Штатах признали террористической. В 2010 году Бута экстрадировали в США, в 2012-м суд приговорил его к 25 годам тюрьмы. Вину россиянин не признал.

США и Россия вели переговоры по обмену Бута на баскетболистку Бриттни Грайнер несколько месяцев. Грайнер находилось в российском тюрьме по обвинению в контрабанде наркотиков. МИД отмечал, что Соединенные Штаты долгое время не хотели включать Бута в сделку. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в ноябре заявила, что от «серьезных переговоров» насчет обмена отказывается Москва. 8 декабря обмен состоялся при посредничестве ОАЭ.