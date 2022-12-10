Politico узнало о колебаниях Пентагона в вопросе передачи Reaper Киеву

Издание упомянуло применение Украиной турецких дронов Bayraktar, которые «стали мишенью» для российских сил. Пентагон опасается, что часть их беспилотников «почти наверняка» будет сбита

В Военно-воздушных силах США еще весной хотели отдать Киеву свои старые ударные беспилотники Reaper, от которых годами пытались избавиться, но после нескольких месяцев внутренних споров Пентагон так и не принял решения, пишет издание Politico со ссылкой на четыре источника, знакомых с этим вопросом.

Обсуждение поставок на Украину Reaper зашло в тупик из-за опасений по поводу передачи секретных технологий» Украине и того, что некоторые беспилотники «почти наверняка» будут сбиты. Издание отмечает, что Киев начал применять турецкие дроны Bayraktar TB2, которые впоследствии «стали мишенью для российских систем противовоздушной обороны и средств радиоэлектронной борьбы». Это вызвало обеспокоенность в Пентагоне по поводу того, как «американские беспилотники покажут себя в такой обстановке».

Пентагон и производитель General Atomics (беспилотники Reaper и Gray Eagle) продолжают прилагать усилия, чтобы один из дронов или оба можно было передать Киеву, о чем тот не раз просил.

Politico указывает, что ВВС США в течение многих лет пытались списать Reaper, чтобы закупить более новые, но Конгресс выступал против этого. Однако в проекте оборонного бюджета на 2023 финансовый год (начался 1 октября) предусмотрена передача 100 беспилотников одному из американских госучреждений, что впоследствии может «высвободить часть дронов для отправки на Украину».

Беспилотники MQ-9 Reaper (Predator B) были разработаны для американских военных в Ираке и Афганистане, где не было риска, что их собьют, указывает издание. MQ-1C Grey Eagle были созданы позднее как модификация MQ-1 Predator для армии.

В середине ноября телеканал CNN сообщал, что США могут модифицировать беспилотники Grey Eagle MQ-1 C, вооруженные ракетами Hellfire, с помощью технических «ухищрений и усечений», что позволило бы передать их Украине без риска утечки технологий. О том, что Вашингтон воздерживается от поставок на Украину дронов Grey Eagle из-за риска попадания передовых технологий в распоряжение России, писала, в частности, газета The Wall Street Journal.

Соединенные Штаты уже предоставили Киеву беспилотники-камикадзе Switchblade и Phoenix Ghost, но тот просит передать Grey Eagle и Reaper, способные преодолевать значительное расстояние на большой высоте и перезаряжаться.

Россия неоднократно критиковала вооружение Украины со стороны Запада. В МИДе заявляли, что поставки украинской стороне дальнобойных или более мощных средств поражения станут красной линией для Москвы.