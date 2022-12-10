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Политика ,  
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В МИДе заявили о попытках Запада «выдавить» Россию из Закавказья

Российский МИД: Украина и Запад призывают Грузию открыть «второй» фронт против России
По мнению дипломата Дениса Гончара, западные страны пытаются вмешаться в отношения между Россией, Арменией и Азербайджаном, а также призывают Грузию открыть «второй» фронт
Ереван
Ереван (Фото: Gilles Bader / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Страны Запада, участвуя в урегулировании конфликта между Арменией и Азербайджаном, тем самым пытаются «выдавить Россию из Закавказья», заявил в интервью ТАСС директор четвертого департамента стран СНГ российского МИДа Денис Гончар.

«Продолжаем фиксировать их (западных стран. — РБК) настойчивое стремление вклиниться в наши трехсторонние с Азербайджаном и Арменией форматы. И сколько бы ни пытались в Брюсселе и Вашингтоне представить иное, за этим стоит желание выдавить Россию из Закавказья, а не реально и искренне помочь в установлении мира», — заявил дипломат. Он добавил, что США и ЕС «боятся» признать, что трехсторонние соглашения Москвы, Ереван и Баку имеют «ключевую значимость <...> для нормализации» в регионе.

Гончар также отметил, что Запад пытается «вбить клин в российско-армянскую дружбу». Он указал, что в Армении западные «эмиссары» и «прозападные структуры» пытаются настроить население и власти против России, что, по мнению дипломата, противоречит национальным интересам Еревана.

Представитель российского МИДа заметил, что Запад также вмешивается в урегулирование между Грузией, Абхазией и Южной Осетией, поскольку призывы к Тбилиси открыть «второй фронт» против России в этом регионе звучат «из Киева и отдельных западных столиц».

Трехстороннее соглашение между Россией, Азербайджаном и Арменией было заключено в ноябре 2020 года, после завершения обострения конфликта в Нагорном Карабахе. Позднее стороны не раз проводили встречи, где обсуждали дальнейшее урегулирование. В конце ноября президент Владимир Путин выразил надежду, что последовательное выполнение всех договоренностей между сторонами в итоге позволит заключить мирный договор между Ереваном и Баку.

ЕС также подключился к урегулированию, в частности, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев проводили несколько встреч в Брюсселе. В октябре Совет Европы объявил о решении отправить 40 наблюдателей на границу двух стран «для укрепления доверия».

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К открытию «второго» (после Украины) фронта против России в Грузии призывала оппозиция, заявлял премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили. Он отметил, что Киев является «идеологическим партнером» грузинской оппозиции. Весной премьер-министр исключал конфликт с Россией и пообещал своим гражданам «долгосрочный мир».

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Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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