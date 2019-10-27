Лидер «Азова» пригрозил Зеленскому ввести 10 тысяч человек в Донбасс

Лидер «Азова» пригрозил Зеленскому ввести 10 тысяч человек в Донбасс

Первый командир добровольческого полка «Азов», лидер «Национального корпуса» Андрей Билецкий опубликовал в своем канале в YouTube видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, ранее посетившему расположенный в Донбассе населенный пункт Золотое.

По словам Билецкого, после поездки главы государства важнейшим вопросом остается не «хамство» президента, а ситуация на передовой. Он заявил, что своей попыткой развести войска украинский лидер «сдает» обширную территорию, поскольку в таком случае Украина лишится контроля над 30 населенными пунктами. Он также сообщил, что бойцы «Азова» по-прежнему будут оставаться в Золотом, поскольку обладают «правом на собственное мнение», которое они заработали своей кровью.

Билецкий заявил, что в случае если Зеленский решить «выкинуть» из Золотого ветеранов подразделения, то на следующей неделе в населенном пункте будут находиться уже не несколько десятков, а тысяча людей.

«Если не выйдет с тысячей, будет десять тысяч», — отметил он.