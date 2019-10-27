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Лидер «Азова» пригрозил Зеленскому ввести 10 тысяч человек в Донбасс

Первый командир добровольческого полка «Азов», лидер «Национального корпуса» Андрей Билецкий опубликовал в своем канале в YouTube видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, ранее посетившему расположенный в Донбассе населенный пункт Золотое.

По словам Билецкого, после поездки главы государства важнейшим вопросом остается не «хамство» президента, а ситуация на передовой. Он заявил, что своей попыткой развести войска украинский лидер «сдает» обширную территорию, поскольку в таком случае Украина лишится контроля над 30 населенными пунктами. Он также сообщил, что бойцы «Азова» по-прежнему будут оставаться в Золотом, поскольку обладают «правом на собственное мнение», которое они заработали своей кровью.

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Билецкий заявил, что в случае если Зеленский решить «выкинуть» из Золотого ветеранов подразделения, то на следующей неделе в населенном пункте будут находиться уже не несколько десятков, а тысяча людей.

«Если не выйдет с тысячей, будет десять тысяч», — отметил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский приехал в расположенный на линии соприкосновения населенный пункт Золотое, где пообщался с вооруженными людьми, поселившимися в частном доме. В ходе встречи украинского лидера спросили, станет ли он разговаривать с участниками протестных акций против разведения сил. В ответ Зеленский потребовал от добровольцев отвести оружие и «не переводить стрелки» на акции в украинской столице, отметив, что он является президентом страны. Согласно официальному заявлению украинских военных, вооруженные люди, с которыми встретился Зеленский, являются самозванцами, нелегально находящимися в поселке Золотое.

Позже один из ветеранов «Азова» заявил, что он и другие активисты не покинут Донбасс до тех пор, пока Киев не откажется от предложения развести силы», которое было зафиксировано в «формуле Штайнмайера».

1 октября трехсторонняя контактная группа в Минске подписала «формулу Штайнмайера», описывающую порядок проведения выборов в Донбассе. Документ также содержит положение об осуществлении разведения сил в населенных пунктах Золотое и Петровское. Этот пункт должен стать ключевым для проведения саммита в «нормандском формате» (Россия, Украина, Германия и Франция). Сторонам до сих пор не удалось выполнить разведение войск, одной из причин являются протесты со стороны националистов.

Теги: Украина, Донбасс
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