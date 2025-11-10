 Перейти к основному контенту
Лукашенко предупредил США, что держит ядерное оружие «в надежном месте»

Лукашенко: Белоруссия предупредила США о наличии у республики ядерного оружия
Президент Белоруссии предупредил США о наличии у республики ядерного оружия, но отметил, что Вашингтон все еще сомневается в этом. В декабре на дежурство в стране заступит российский «Орешник»
Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь
Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании с правительством заявил, что власти республики предупредили США о наличии ядерного оружия на своей территории, однако американцы сомневаются в этом. Слова белорусского лидера приводит его пресс-служба.

«До сих пор американцы заявляют, что они не знают, есть у нас [ядерное] оружие или нет. Ну и хорошо, пусть они так думают. Мы их предупредили. Мы не говорим сколько, где, как... Это мое дело. Оно лежит в надежном месте», — заявил Лукашенко.

По его словам, из республики один раз ядерные заряды уже вывозили в Россию на модернизацию и вернули «самый современный вариант». А комплекс «Орешник» в декабре поступит на боевое дежурство в республике. Это мобильный комплекс, он никогда не будет находиться в одном месте, напомнил президент.

В конце октября Лукашенко заявил, что его страна не ввяжется в войну, если «ее не будут трогать». И пообещал, что республика «бахнет» в случае агрессии. До этого он отметил, что оказанная Россией поддержка позволила обезопасить Белоруссию от НАТО.

Лукашенко рассказал об условиях дислокации «Орешника» в Белоруссии
Политика
Фото:пресс-служба Президента Республики Беларусь

О планах разместить в республике тактическое ядерное оружие президент России Владимир Путин объявил в 2023-м. В том же году началось размещение зарядов на территории республики. В конце 2024-го Лукашенко сказал, что в стране находится «не один десяток» боеголовок. Глава республики заявил, что появление в стране ТЯО — адекватная реакция «на ускоренную милитаризацию Восточной Европы и рост военной активности США и НАТО». В случае необходимости ядерного удара Белоруссия будет определять цели, а «нажимать на кнопку» будет вместе с Москвой, уточнил он.

