Лукашенко описал сценарий, при котором Белоруссия готова «бахнуть»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна не «ввяжется в войну», если «ее не будут трогать», не допустить этого — «главная задача президента». Главу государства цитирует «БелТА».
«Если вы придете к нам без разрешения своими коваными сапогами — бахнем», — предупредил он.
Лукашенко подчеркнул, что современный мир переживает «непонятное время» и необходимо проявить стойкость и выдержку.
«Выдержим — будут жить наши дети. Не выдержим — окунемся в этот омут», — сказал он.
Лукашенко напомнил, что сейчас во всем мире продолжаются «пятьдесят с лишним конфликтов и войн», и Белоруссия не хотела бы участвовать в каком-либо из них.
28 октября Лукашенко сообщил о своей готовности «протянуть руку» западным странам. Он подчеркнул, что речь не о «руке просящего», а о руке того, кто имеет собственное достоинство. По мнению президента, Европа находится в кризисе, но при этом «пока складывается впечатление», что мир ей не нужен.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
В России начали ограничивать регистрацию в Telegram и WhatsApp
FT: в США были поражены бескомпромиссностью Лаврова в разговоре с Рубио
Минпромторг перенес изменение утильсбора на 1 декабря
Замглавы «Дом.РФ» Грицкевич дал ориентир по параметрам IPO
4 человека погибли и 21 пострадали в ДТП с трамваем в Туле. Подробности
The Atlantic: министры США переехали на военные базы после убийства Кирка