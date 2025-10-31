Лукашенко описал сценарий, при котором Белоруссия готова «бахнуть»

Лукашенко: Белоруссия «бахнет», если к ней придут без разрешения

Фото: Dan Kitwood / Getty Images

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна не «ввяжется в войну», если «ее не будут трогать», не допустить этого — «главная задача президента». Главу государства цитирует «БелТА».

«Если вы придете к нам без разрешения своими коваными сапогами — бахнем», — предупредил он.

Лукашенко подчеркнул, что современный мир переживает «непонятное время» и необходимо проявить стойкость и выдержку.

«Выдержим — будут жить наши дети. Не выдержим — окунемся в этот омут», — сказал он.

Лукашенко напомнил, что сейчас во всем мире продолжаются «пятьдесят с лишним конфликтов и войн», и Белоруссия не хотела бы участвовать в каком-либо из них.

28 октября Лукашенко сообщил о своей готовности «протянуть руку» западным странам. Он подчеркнул, что речь не о «руке просящего», а о руке того, кто имеет собственное достоинство. По мнению президента, Европа находится в кризисе, но при этом «пока складывается впечатление», что мир ей не нужен.