Военная операция на Украине⁠,
0

Лукашенко описал сценарий, при котором Белоруссия готова «бахнуть»

Лукашенко: Белоруссия «бахнет», если к ней придут без разрешения
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Dan Kitwood / Getty Images
Фото: Dan Kitwood / Getty Images

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна не «ввяжется в войну», если «ее не будут трогать», не допустить этого — «главная задача президента». Главу государства цитирует «БелТА».

«Если вы придете к нам без разрешения своими коваными сапогами — бахнем», — предупредил он.

Лукашенко рассказал, когда готов отказаться от «Орешника»
Политика
Александр Лукашенко

Лукашенко подчеркнул, что современный мир переживает «непонятное время» и необходимо проявить стойкость и выдержку.

«Выдержим — будут жить наши дети. Не выдержим — окунемся в этот омут», — сказал он.

Лукашенко напомнил, что сейчас во всем мире продолжаются «пятьдесят с лишним конфликтов и войн», и Белоруссия не хотела бы участвовать в каком-либо из них.

28 октября Лукашенко сообщил о своей готовности «протянуть руку» западным странам. Он подчеркнул, что речь не о «руке просящего», а о руке того, кто имеет собственное достоинство. По мнению президента, Европа находится в кризисе, но при этом «пока складывается впечатление», что мир ей не нужен.

Анастасия Лежепекова
Александр Лукашенко Белоруссия Военная операция на Украине
Александр Лукашенко фото
Александр Лукашенко
политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
