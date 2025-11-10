WSJ оценила риск прекращения поддержки Украины из-за «Северных потоков»

Результаты трехлетнего расследования диверсий на «Северных потоках» грозят обострить отношения Германии и Украины, пишет WSJ. При этом источники издания в окружении Мерца считают, что властям удастся справиться с ситуацией

Результаты расследования подрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» грозят подорвать поддержку Украины со стороны Германии, так как немецкие детективы возлагают ответственность за произошедшее на Киев, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Как напоминает WSJ, на фоне общественного недовольства из-за роста цен на энергоносители после подрыва газопровода оппозиционная партия «Альтернатива для Германии» организовала кампанию за сокращение помощи Украине. Однако источники издания в окружении канцлера Фридриха Мерца считают, что властям удастся справиться с кризисом: по их словам, немецкая общественность уже свыклась с мыслью о причастности Украины к атаке.

Взрывы на двух российских экспортных газопроводах произошли в сентябре 2022 года. К настоящему моменту следователи из Германии выдали ордер на арест семи граждан Украины, которые, согласно результатам трехлетнего расследования, причастны к подрыву. Речь идет о троих военнослужащих украинского спецподразделения и четверых опытных глубоководных водолазов, рассказали источники издания, знакомые с делом. Собеседники WSJ полагают, что «целью диверсантов было сокращение доходов России от продажи нефти и подрыв ее экономических связей с Германией».

Предстоящие судебные разбирательства могут еще больше обострить отношения между Украиной и Германией, которая, как отмечает WSJ, является крупнейшим финансовым спонсором Киева и поставщиком некоторых из самых востребованных военных систем, особенно ПВО. Решение об экстрадиции в Германию гражданина Украины Сергея Кузнецова, которого следователи считают главой диверсионной группы, итальянские судьи примут в декабре. Немецкая полиция уже подготовила специальный самолет, чтобы забрать его в Италии и доставить в Гамбург для суда, пишет WSJ.

Одновременно Берлин добивается экстрадиции другого подозреваемого — задержанного в Польше гражданина Украины Владимира Журавлева. Однако в октябре суд Варшавы отказал в его выдаче.

Украина отвергает свою причастность к подрыву «Северных потоков». Президент России Владимир Путин возложил ответственность за диверсию на «англосаксов». ФСБ России квалифицировала произошедшее как акт терроризма. К международному расследованию, которое до февраля 2024 года вместе с Германией вели Швеция и Дания, Россию не допустили.