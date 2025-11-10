 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Подрыв «Северных потоков»⁠,
0

WSJ оценила риск прекращения поддержки Украины из-за «Северных потоков»

Германия выдала ордер на арест семи причастных к подрыву «Северных потоков»
Сюжет
Подрыв «Северных потоков»
Результаты трехлетнего расследования диверсий на «Северных потоках» грозят обострить отношения Германии и Украины, пишет WSJ. При этом источники издания в окружении Мерца считают, что властям удастся справиться с ситуацией

Результаты расследования подрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» грозят подорвать поддержку Украины со стороны Германии, так как немецкие детективы возлагают ответственность за произошедшее на Киев, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Как напоминает WSJ, на фоне общественного недовольства из-за роста цен на энергоносители после подрыва газопровода оппозиционная партия «Альтернатива для Германии» организовала кампанию за сокращение помощи Украине. Однако источники издания в окружении канцлера Фридриха Мерца считают, что властям удастся справиться с кризисом: по их словам, немецкая общественность уже свыклась с мыслью о причастности Украины к атаке.

Взрывы на двух российских экспортных газопроводах произошли в сентябре 2022 года. К настоящему моменту следователи из Германии выдали ордер на арест семи граждан Украины, которые, согласно результатам трехлетнего расследования, причастны к подрыву. Речь идет о троих военнослужащих украинского спецподразделения и четверых опытных глубоководных водолазов, рассказали источники издания, знакомые с делом. Собеседники WSJ полагают, что «целью диверсантов было сокращение доходов России от продажи нефти и подрыв ее экономических связей с Германией».

Суд Италии постановил выдать ФРГ обвиняемого в подрыве «Северных потоков»
Политика
Фото:BreizhAtao / Shutterstock

Предстоящие судебные разбирательства могут еще больше обострить отношения между Украиной и Германией, которая, как отмечает WSJ, является крупнейшим финансовым спонсором Киева и поставщиком некоторых из самых востребованных военных систем, особенно ПВО. Решение об экстрадиции в Германию гражданина Украины Сергея Кузнецова, которого следователи считают главой диверсионной группы, итальянские судьи примут в декабре. Немецкая полиция уже подготовила специальный самолет, чтобы забрать его в Италии и доставить в Гамбург для суда, пишет WSJ.

Одновременно Берлин добивается экстрадиции другого подозреваемого — задержанного в Польше гражданина Украины Владимира Журавлева. Однако в октябре суд Варшавы отказал в его выдаче.

Украина отвергает свою причастность к подрыву «Северных потоков». Президент России Владимир Путин возложил ответственность за диверсию на «англосаксов». ФСБ России квалифицировала произошедшее как акт терроризма. К международному расследованию, которое до февраля 2024 года вместе с Германией вели Швеция и Дания, Россию не допустили.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

В Таиланде ужесточили ограничения на употребление алкоголя

Трамп пообещал заплатить всем американцам по $2 тыс. из денег от пошлин

Bloomberg рассказал о трещине в отношении поляков к украинцам

Проект о прекращении шатдауна прошел процедурное голосование в сенате США

Зеленский заявил, что не боится Трампа, как «весь мир»

Опрос показал, кто в России больше всех доволен своей карьерой
Авторы
Теги
Персоны
Милена Костерева Милена Костерева
Германия Украина Северный поток расследование Фридрих Мерц
Фридрих Мерц фото
Фридрих Мерц
политик, канцлер Германии
11 ноября 1955 года

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
Лубинец заявил о плохом состоянии обвиняемого по делу «Северных потоков»
Политика
Суд в Польше отказался выдать ФРГ подозреваемого по «Северным потокам»
Политика
В сейме Польши возник конфликт из-за фигуранта дела о «Северных потоках»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 8 ноября
EUR ЦБ: 93,84 (+0,07) Инвестиции, 08 ноя, 12:49 Курс доллара на 8 ноября
USD ЦБ: 81,23 (-0,15) Инвестиции, 08 ноя, 12:49
Как освобождали захваченных ХАМАС заложников. Таймлайн Общество, 13:06
FT узнала об уклонении фон дер Ляйен от встречи со Стармером в Бразилии Политика, 13:04
Защитник СКА стал лучшим игроком недели КХЛ за две победные шайбы Спорт, 13:01
WSJ оценила риск прекращения поддержки Украины из-за «Северных потоков» Политика, 13:00
Вот как подорожали иномарки в ноябре. Цены, модели, таблицы Авто, 13:00
9 профессий для перехода в IT: с навыками кодинга и без Образование, 12:59
К министру юстиции Украины Галущенко пришли с обысками Политика, 12:57
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Минобороны сообщило о групповом ударе с участием «Кинжалов» и дронов Политика, 12:57
Маршрут к возможностям: как поддержать бизнес в креативных индустриях Отрасли, 12:56
Ипотека от МФО: кто сможет взять и на каких условиях Недвижимость, 12:55
Какой стиль отражает вашу личность. Тест РБК и ГАЛС, 12:52
Прокуратура запросила освобождение Саркози из тюрьмы под судебный надзор Политика, 12:51
Российские войска заняли Сладкое и Новое в Запорожской области Политика, 12:49
Москалькова предложила наказывать за воспрепятствование работе омбудсмена Политика, 12:46