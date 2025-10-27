Суд Италии постановил выдать ФРГ обвиняемого в подрыве «Северных потоков»
Апелляционный суд Болоньи постановил выдать Германии украинского гражданина Сергея Кузнецова, обвиняемого в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток», но он подаст апелляцию. Об этом сообщил его адвокат Никола Канестрини, передает Euractiv.
Защита украинца намерена обжаловать это решение суда. Канестрини считает, что судебное разбирательство в отношении Кузнецова было «сопровождено серьезными процессуальными нарушениями».
Украинец был задержан в августе в Италии. Его называют руководителем всей диверсионной команды (всего включала семь человек) по подрыву «Северных потоков». Он признался, что служил в ВСУ и СБУ.
Кузнецов вместе с Владимиром Жуковским (задержанным в Польше), а также супругами Евгением и Светланой Успенскими (об их задержании не сообщалось) фигурировал в совместном расследовании телеканала ARD, изданий Süddeutsche Zeitung и Die Zeit.
Германия после того, как Швеция и Дания прекратили свои расследования взрывов на газопроводах «Северный поток», которые ФСБ России квалифицировала как акт международного терроризма, продолжила выяснять обстоятельства случившегося.
Взрывы на «Северном потоке» и «Северном потоке-2» произошли в конце сентября 2022 года. Компания-оператор Nord Stream AG сообщила о беспрецедентных разрушениях. Президент России Владимир Путин возложил ответственность за произошедшее на «англосаксов». При этом США и Великобритания свою причастность отрицали. Путин также называл «чушью» версию, что в подрыве участвовали некие украинцы.
Читайте РБК в Telegram.
Berliner Zeitung назвала причины массового дезертирства в ВСУ
Самую яркую комету этого года засняли над Россией. Видео
Истребитель и вертолет ВС США упали в Южно-Китайском море
Трамп заявил, что Россия и США не играют друг с другом в игры
В Петербурге задержали похитителей футболиста сборной России и зятя депутата
ЕС остался крупнейшим покупателем российского сжиженного природного газа
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов