Суд Италии постановил выдать ФРГ обвиняемого в подрыве «Северных потоков»

Итальянский суд разрешил экстрадировать в Германию украинца Кузнецова, подозреваемого в подрыве «Северных потоков», рассказал его адвокат. Он обжалует это решение. Подозреваемого считают руководителем всей диверсионной команды
Фото: BreizhAtao / Shutterstock
Фото: BreizhAtao / Shutterstock

Апелляционный суд Болоньи постановил выдать Германии украинского гражданина Сергея Кузнецова, обвиняемого в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток», но он подаст апелляцию. Об этом сообщил его адвокат Никола Канестрини, передает Euractiv.

Защита украинца намерена обжаловать это решение суда. Канестрини считает, что судебное разбирательство в отношении Кузнецова было «сопровождено серьезными процессуальными нарушениями».

Украинец был задержан в августе в Италии. Его называют руководителем всей диверсионной команды (всего включала семь человек) по подрыву «Северных потоков». Он признался, что служил в ВСУ и СБУ.

Кузнецов вместе с Владимиром Жуковским (задержанным в Польше), а также супругами Евгением и Светланой Успенскими (об их задержании не сообщалось) фигурировал в совместном расследовании телеканала ARD, изданий Süddeutsche Zeitung и Die Zeit.

Суд в Польше отказался выдать ФРГ подозреваемого по «Северным потокам»
Политика
Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

Германия после того, как Швеция и Дания прекратили свои расследования взрывов на газопроводах «Северный поток», которые ФСБ России квалифицировала как акт международного терроризма, продолжила выяснять обстоятельства случившегося.

Взрывы на «Северном потоке» и «Северном потоке-2» произошли в конце сентября 2022 года. Компания-оператор Nord Stream AG сообщила о беспрецедентных разрушениях. Президент России Владимир Путин возложил ответственность за произошедшее на «англосаксов». При этом США и Великобритания свою причастность отрицали. Путин также называл «чушью» версию, что в подрыве участвовали некие украинцы.

