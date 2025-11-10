Зеленский назвал необходимое Украине число комплексов Patriot

Владимир Зеленский (Фото: Jens Büttner / Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Guardian заявил, что хочет заказать 27 зенитных ракетных комплексов Patriot у американских производителей.В то же время, по его словам, европейские страны могли бы пока предоставить Украине имеющиеся у них системы ПВО.

На вопрос, достаточно ли делают ЕС и Великобритания в плане поддержки для Украины, Зеленский ответил: «Этого никогда не бывает достаточно. Достаточно будет, когда война закончится».

Однако он заявил, что к вопросу европейского военного присутствия на Украине следует подходить осторожно. Если бы Киев надавил на союзников, то потерял бы «финансовую и военную поддержку», подчеркнул Зеленский.

В соответствии с планом, представленным президентом США Дональдом Трампом в июле, страны НАТО согласились поставлять оружие Украине, одновременно закупая новое у США — для пополнения собственных арсеналов. Тогда глава Белого дома заявил, что США готовят к отправке в Европу 17 ЗРК Patriot.

В начале ноября Украина получила новые системы Patriot от Германии. Поставки, обещанные еще в августе, были оплачены Данией, Литвой и Норвегией.

Россия выступает против любой военной помощи Киеву. В Кремле считают, что Европа «проявляет совершенно оголтелый милитаристский настрой» и готова тратить «несметные деньги» с целью продолжать конфликт на Украине.