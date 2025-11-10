 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Зеленский назвал необходимое Украине число комплексов Patriot

Зеленский: Украина намерена заказать у США 27 систем ПВО Patriot
Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Jens Büttner / Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Guardian заявил, что хочет заказать 27 зенитных ракетных комплексов Patriot у американских производителей.В то же время, по его словам, европейские страны могли бы пока предоставить Украине имеющиеся у них системы ПВО.

На вопрос, достаточно ли делают ЕС и Великобритания в плане поддержки для Украины, Зеленский ответил: «Этого никогда не бывает достаточно. Достаточно будет, когда война закончится».

Однако он заявил, что к вопросу европейского военного присутствия на Украине следует подходить осторожно. Если бы Киев надавил на союзников, то потерял бы «финансовую и военную поддержку», подчеркнул Зеленский.

В соответствии с планом, представленным президентом США Дональдом Трампом в июле, страны НАТО согласились поставлять оружие Украине, одновременно закупая новое у США — для пополнения собственных арсеналов. Тогда глава Белого дома заявил, что США готовят к отправке в Европу 17 ЗРК Patriot.

В начале ноября Украина получила новые системы Patriot от Германии. Поставки, обещанные еще в августе, были оплачены Данией, Литвой и Норвегией.

Россия выступает против любой военной помощи Киеву. В Кремле считают, что Европа «проявляет совершенно оголтелый милитаристский настрой» и готова тратить «несметные деньги» с целью продолжать конфликт на Украине.

Анастасия Лежепекова
Владимир Зеленский Дональд Трамп Patriot интервью Военная операция на Украине
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года

