Проект о прекращении шатдауна прошел процедурное голосование в сенате США

Должно состояться окончательное голосование, после чего проект вернут в палату представителей. Затем потребуется подпись Трампа, процесс может занять еще несколько дней

Сенат США на процедурном голосовании одобрил законопроект, который позволит прекратить шатдаун и возобновить частично прерванную работу правительства, передает CNN.

Документ поддержали 60 сенаторов, 40 выступили против. Для одобрения бюджета необходимо 60 голосов, у республиканцев 53 места в верхней палате.

После процедурного сенат должен провести окончательное голосование. Потом проект вернут в палату представителей. Затем его должен подписать президент Дональд Трамп, процесс может занять еще несколько дней. Он заявил журналистам, что страна близка к возобновлению работы правительства.

Договоренности республиканцев и демократов по законопроекту о выделении финансирования на работу правительства будет действовать до 30 января. 

Шатдаун начался 1 октября в 0:01 по восточному времени (7:01 мск) и продолжается 40-й день. В ночь на 5 ноября в США был установлен рекорд продолжительности шатдауна, всего он продлился около шести недель.

Причиной приостановки работы послужили разногласия демократов и республиканцев по сохранению субсидий в рамках Obamacare и сокращению финансирования программы льготных медицинских страховок Medicaid.

Трамп заявил, что США близки к прекращению шатдауна
Политика
Фото:Anna Rose Layden / Getty Images

CNN пишет, что «многое предстоит сделать», прежде чем правительство сможет возобновить работу, любой сенатор может отложить рассмотрение пакета на несколько дней.

Шатдаун затронул не только сами Штаты, но и их европейские базы, где власти прекратили выплаты зарплат местным работникам. По данным Associated Press, речь идет о тысячах сотрудников, в частности в Италии и Португалии.

В начале ноября CNN сообщил о падении рейтинга одобрения Трампа до 37%. Это самый низкий уровень за весь его второй срок. Американцы недовольны внешней политикой президента и его действиями в связи с шатдауном.

Примерно шесть из десяти опрошенных думают, что политика Трампа ухудшила экономическую ситуацию в стране. Приблизительно восемь из десяти опрошенных считают шатдаун кризисом (31%) или серьезной проблемой (50%).

Демократы, по сведениям CNN, на фоне таких оценок работы Трампа «с большим энтузиазмом» относятся к перспективам на промежуточных выборах.

