Проект о прекращении шатдауна прошел процедурное голосование в сенате США

Должно состояться окончательное голосование, после чего проект вернут в палату представителей. Затем потребуется подпись Трампа, процесс может занять еще несколько дней

Сенат США на процедурном голосовании одобрил законопроект, который позволит прекратить шатдаун и возобновить частично прерванную работу правительства, передает CNN.

Документ поддержали 60 сенаторов, 40 выступили против. Для одобрения бюджета необходимо 60 голосов, у республиканцев 53 места в верхней палате.

После процедурного сенат должен провести окончательное голосование. Потом проект вернут в палату представителей. Затем его должен подписать президент Дональд Трамп, процесс может занять еще несколько дней. Он заявил журналистам, что страна близка к возобновлению работы правительства.

Договоренности республиканцев и демократов по законопроекту о выделении финансирования на работу правительства будет действовать до 30 января.

Шатдаун начался 1 октября в 0:01 по восточному времени (7:01 мск) и продолжается 40-й день. В ночь на 5 ноября в США был установлен рекорд продолжительности шатдауна, всего он продлился около шести недель.

Причиной приостановки работы послужили разногласия демократов и республиканцев по сохранению субсидий в рамках Obamacare и сокращению финансирования программы льготных медицинских страховок Medicaid.

CNN пишет, что «многое предстоит сделать», прежде чем правительство сможет возобновить работу, любой сенатор может отложить рассмотрение пакета на несколько дней.

Шатдаун затронул не только сами Штаты, но и их европейские базы, где власти прекратили выплаты зарплат местным работникам. По данным Associated Press, речь идет о тысячах сотрудников, в частности в Италии и Португалии.

В начале ноября CNN сообщил о падении рейтинга одобрения Трампа до 37%. Это самый низкий уровень за весь его второй срок. Американцы недовольны внешней политикой президента и его действиями в связи с шатдауном.

Примерно шесть из десяти опрошенных думают, что политика Трампа ухудшила экономическую ситуацию в стране. Приблизительно восемь из десяти опрошенных считают шатдаун кризисом (31%) или серьезной проблемой (50%).

Демократы, по сведениям CNN, на фоне таких оценок работы Трампа «с большим энтузиазмом» относятся к перспективам на промежуточных выборах.