Шатдаун в США побил рекорд по длительности. Инфографика

Нынешняя приостановка работы правительства США стала самой длительной в американской истории, она продолжается уже 36-е сутки. История шатдаунов — в материале РБК

Фото: Chip Somodevilla / Getty Images

В ночь на 5 ноября в США был установлен рекорд по продолжительности шатдауна, то есть пауз в работе правительства и всех госучреждений, за оба президентских срока. Нынешний шатдаун начался 1 октября в 00:01 по восточному времени (07:01 мск), он продолжается уже 36-е сутки. Прежний рекорд был установлен в первое президентство Дональда Трампа: в 2018 году правительство не работало 34 полных суток.

В условиях шатдауна продолжают работать только те, кто обеспечивает защиту жизни и собственности (врачи, военнослужащие и т.д.), и ряд других лиц (например, президент и конгрессмены). Порядка 1,4 млн госслужащих либо отправлены в неоплачиваемый отпуск, либо работают без зарплаты. Администрация США также сообщила о планах сократить 4,1 тыс. госслужащих — в основном сотрудников министерств финансов, здравоохранения и социальных служб, образования, жилищного строительства и городского развития. По подсчетам Oxford Economics, шатдаун замедляет экономический рост на 0,1-0,2% в неделю; если он продлится целый квартал, то рост ВВП сократится на 1,2-2,4%.

В начале октября в США официально начинается новый финансовый год. Поскольку сенаторы двух партий не смогли договориться, и конгресс не успел принять закон о бюджете, согласно американскому законодательству, госорганы не имеют права расходовать средства без санкции конгресса, и госслужащие вынуждены уходить в принудительные неоплачиваемые отпуска. Причиной для приостановки работы послужили разногласия демократов и республиканцев по сохранению субсидий в рамках Obamacare и сокращению финансирования программы льготных медицинских страховок Medicaid.

Нынешний шатдаун — первый за почти за семь лет. В последние годы работа американского правительства приостанавливалась лишь частично, поскольку конгрессмены принимали законопроекты о временных бюджетах (continuing resolution, CR) на несколько месяцев, пока шли переговоры. Однако все попытки принять подобный документ в сенате — что в редакции республиканцев, что в редакции демократов — потерпели неудачу из-за сохраняющихся между двумя партиями разногласий. Для одобрения временного бюджета необходимо 60 голосов, у республиканцев же всего 53 места в верхней палате.

Несмотря на продолжающийся кризис, 24 октября американский президент уехал в почти недельное турне по Азии, за что был раскритикован демократами. Вернувшись в Вашингтон, Трамп заявил, что планирует покончить с практикой филибастера, позволяющей сенаторам затягивать рассмотрение законопроекта и фактически блокировать голосование по нему путем длительных выступлений или иных процедурных маневров. Согласно текущим правилам, для завершения дебатов и вынесения того или иного билля на финальное голосование необходима поддержка 60 сенаторов. Если Трамп их изменит, республиканцам хватит простого большинства голосов для возобновления работы правительства. Однако однопартийцы президента выступают против, опасаясь, что это лишит их рычагов давления в будущем, когда большинство в палате вновь перейдет к демократам.

Современные правила принятия бюджета были утверждены в США в 1976 году. За последующие 50 лет в стране произошло 22 шатдауна. В первый раз шатдаун произошел в октябре 1976 года при республиканце Джеральде Форде, когда президент наложил вето на бюджет из-за неадекватных, по его мнению, трат на здравоохранение и социальные программы. При сменившем Форда демократе Джимме Картере шатдаун наступал пять раз — суммарно на рекордные 56 суток. Три раза конгрессмены не могли договориться о том, в каких случаях аборты могут оплачиваться за счет льготной медицинской страховки по программе Medicaid. После долгих переговоров аборты в случае изнасилования и инцестов включили в страховку. В 1978 году Картер наложил вето на план бюджета, в который закладывалось финансирование атомного авианосца, — из итогового варианта оно было исключено. В 1979 году конгресс спорил о повышении зарплаты конгрессменам и высшим государственным служащим и госфинансировании абортов — и то, и другое было согласовано.

При республиканце Рональде Рейгане шатдаун объявлялся рекордные восемь раз общей продолжительностью 14 суток. В первый раз президента не устроили сокращения бюджетных затрат, во второй раз конгрессмены просто не успели согласовать бюджет, в третий раз разногласия возникли из-за финансирования новых рабочих мест и ракетной программы, в четвертый — из-за трат на образование и снижения иностранной помощи для Сирии и Сальвадора. В пятый и шестой раз камнем преткновения стали расходы на борьбу с преступностью и водоснабжение, в седьмой — вопросы регулирования труда и социальное обеспечение семей с иждивенцами, в восьмой — поддержка оппозиционного движения в Никарагуа.

При следующем президенте-республиканце Джордже Буше-старшем шатдаун объявлялся лишь один раз. В октябре 1990 года американский лидер отказывался одобрить план бюджета, пока в него не включили меры по сокращению дефицита. Дважды шатдаун наступал при демократе Билле Клинтоне. В ноябре 1995 года он наложил вето на план бюджета, предусматривающий повышение страховых взносов по программе Medicare. В декабре того же года не могли договориться о балансировке бюджета — одна сторона использовала более оптимистичный прогноз, вторая — менее. При Джордже Буше-младшем шатдаунов не было.

В XXI веке госорганы прекращали работу при демократе Бараке Обаме, когда в 2013 году представители двух партий не смогли договориться о финансировании реформы здравоохранения, Obamacare, которая среди прочего повысила доступность медстраховок для малоимущих. При Джо Байдене правительство работу не приостанавливало.

Во время первого срока Дональда Трампа шатдаун объявлялся дважды — в начале и в конце 2018 года. В первый раз (9 февраля, правительство тогда приостановило работу только на пять часов) представители соперничающих партий не смогли договориться о мерах миграционной политики, во второй — о финансировании строительства стены на границе с Мексикой. 5 ноября администрации демократов и республиканцев сравнялись по совокупной длительности шатдаунов — у обеих партий она составила по 98 дней.