Рейтинг Трампа упал до самого низкого уровня за время второго срока
Рейтинг президента США Дональда Трампа упал до самого низкого уровня на протяжении его второго срока. Демократы «с большим энтузиазмом» относятся к перспективам на промежуточных выборах, сообщает CNN со ссылкой на собственный опрос.
По данным телеканала, рейтинг одобрения Трампа составляет 37%, что почти соответствует рейтингу в 36% на том же этапе первого срока.
Рейтинг неодобрения составляет 63%, он на один пункт выше предыдущего максимума в 62%, зафиксированного на момент ухода Трампа с должности в январе 2021 года.
Американцы недовольны положением дел в стране (68% респондентов считают, что дела идут плохо), а также экономикой — 72% заявили, что она находится в плачевном состоянии, а 47% называют экономику и стоимость жизни главной проблемой США. Примерно 6 из 10 (61%) думают, что политика Трампа ухудшила экономическую ситуацию в стране.
Приблизительно 8 из 10 опрошенных считают шатдаун кризисом (31%) или серьезной проблемой (50%), а 61% не одобряют действия Трампа в этой ситуации.
В США 1 октября наступил шатдаун — приостановка работы правительства. В подобных условиях продолжают работать только те, кто обеспечивает защиту жизни и собственности (врачи, военнослужащие и т.д.), и ряд других лиц (например, президент и конгрессмены). Порядка 1,4 млн госслужащих либо отправлены в неоплачиваемый отпуск, либо работают без зарплаты.
Текущий шатдаун стал вторым по продолжительности после 35-дневного перерыва в финансировании в конце 2018 года и начале 2019 года, который пришелся на первый президентский срок Дональда Трампа.
Большинство опрошенных негативно оценивают деятельность Трампа по ряду других ключевых вопросов: 56% считают, что его решения во внешней политике нанесли ущерб репутации США, а 57% не одобряют меры по депортации иммигрантов, нелегально проживающих в стране.
Американцы все чаще утверждают, что Трамп зашел слишком далеко в использовании президентских полномочий — так думают 61%, что на 9 процентных пунктов больше, чем в феврале.
54% населения недовольны или возмущены сносом восточного крыла Белого дома, и лишь 10% заявили, что довольны или рады этому решению. Еще 36% (включая почти половину республиканцев) говорят, что для них это не имеет особого значения.
Опрос проходил с 27 по 30 октября, в нем приняли участие 1245 граждан Соединенных Штатов. Погрешность составила 3,6 п.п.
В августе опрос, проведенный Pew Research Center, продемонстрировал, что рейтинг одобрения Трампа снизился до 38%. При этом 60% опрошенных американцев были недовольны его работой.
Снижение рейтинга в том числе было связано с падением поддержки среди тех, кто голосовал за него на выборах 2024 года: в августе одобряющих среди них было 85%, в июне — 88%, в начале срока — 95%. Снизилось и одобрение среди тех, кто на выборах не голосовал, — в августе это 32% против 36% в начале лета и 45% в начале срока.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
WP назвала особенности «Посейдона»
Владельца бота для пробива Userbox задержали в Москве
Журналист узнал, о чем Трамп говорил с Обамой на похорона
Euractiv узнал, в какой срок НАТО окажется на Украине в случае конфликта
Ученые узнали о способности прививки от COVID продлевать жизнь при раке
WP оценила размер американской военной группировки у берегов Венесуэлы