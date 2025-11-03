Рейтинг Трампа упал до самого низкого уровня за время второго срока

CNN сообщил о падении рейтинга одобрения Трампа до 37%. Это самый низкий уровень за весь его второй срок. Американцы недовольны внешней политикой президента и его действиями в связи с шатдауном

Дональд Трамп (Фото: Elizabeth Frantz / Reuters)

Рейтинг президента США Дональда Трампа упал до самого низкого уровня на протяжении его второго срока. Демократы «с большим энтузиазмом» относятся к перспективам на промежуточных выборах, сообщает CNN со ссылкой на собственный опрос.

По данным телеканала, рейтинг одобрения Трампа составляет 37%, что почти соответствует рейтингу в 36% на том же этапе первого срока.

Рейтинг неодобрения составляет 63%, он на один пункт выше предыдущего максимума в 62%, зафиксированного на момент ухода Трампа с должности в январе 2021 года.

Американцы недовольны положением дел в стране (68% респондентов считают, что дела идут плохо), а также экономикой — 72% заявили, что она находится в плачевном состоянии, а 47% называют экономику и стоимость жизни главной проблемой США. Примерно 6 из 10 (61%) думают, что политика Трампа ухудшила экономическую ситуацию в стране.

Приблизительно 8 из 10 опрошенных считают шатдаун кризисом (31%) или серьезной проблемой (50%), а 61% не одобряют действия Трампа в этой ситуации.

В США 1 октября наступил шатдаун — приостановка работы правительства. В подобных условиях продолжают работать только те, кто обеспечивает защиту жизни и собственности (врачи, военнослужащие и т.д.), и ряд других лиц (например, президент и конгрессмены). Порядка 1,4 млн госслужащих либо отправлены в неоплачиваемый отпуск, либо работают без зарплаты. Текущий шатдаун стал вторым по продолжительности после 35-дневного перерыва в финансировании в конце 2018 года и начале 2019 года, который пришелся на первый президентский срок Дональда Трампа.

Большинство опрошенных негативно оценивают деятельность Трампа по ряду других ключевых вопросов: 56% считают, что его решения во внешней политике нанесли ущерб репутации США, а 57% не одобряют меры по депортации иммигрантов, нелегально проживающих в стране.

Американцы все чаще утверждают, что Трамп зашел слишком далеко в использовании президентских полномочий — так думают 61%, что на 9 процентных пунктов больше, чем в феврале.

54% населения недовольны или возмущены сносом восточного крыла Белого дома, и лишь 10% заявили, что довольны или рады этому решению. Еще 36% (включая почти половину республиканцев) говорят, что для них это не имеет особого значения.

Опрос проходил с 27 по 30 октября, в нем приняли участие 1245 граждан Соединенных Штатов. Погрешность составила 3,6 п.п.

В августе опрос, проведенный Pew Research Center, продемонстрировал, что рейтинг одобрения Трампа снизился до 38%. При этом 60% опрошенных американцев были недовольны его работой.

Снижение рейтинга в том числе было связано с падением поддержки среди тех, кто голосовал за него на выборах 2024 года: в августе одобряющих среди них было 85%, в июне — 88%, в начале срока — 95%. Снизилось и одобрение среди тех, кто на выборах не голосовал, — в августе это 32% против 36% в начале лета и 45% в начале срока.