США перестали платить рабочим своих военных баз в Европе из-за шатдауна

Частичная приостановка финансирования правительства США затронула не только сами Штаты, но и их европейские базы, где федеральные власти прекратили выплаты зарплат местным работникам из-за затянувшегося шатдауна, сообщает Associated Press.

По данным агентства, тысячи сотрудников на американских базах в Европе не получают зарплату уже почти шесть недель — с начала остановки финансирования правительства США. В некоторых странах местные власти временно взяли на себя выплаты в ожидании решения из Вашингтона. В других, включая Италию и Португалию, персонал продолжает работать без оплаты, пока в американской столице сохраняется бюджетный тупик.

Иностранные граждане работают на американских военных базах по всему миру в различных сферах — от общественного питания до логистики и технического обслуживания. Часть из них трудоустроена через частные подрядчики, другие наняты напрямую.

Представитель ВВС США Эмбер Келли-Херард пояснила, что порядок оплаты труда местного персонала зависит от конкретных соглашений с каждой принимающей страной, передает AP. Она подчеркнула, что даже в условиях приостановки финансирования сотрудники обязаны продолжать работу согласно трудовым договорам.

При этом в Пентагоне отказались комментировать конкретные случаи задержек зарплат, ограничившись заявлением о признании «важного вклада» местных сотрудников. На дополнительные запросы AP ответа не последовало.

По данным агентства, Германия взяла на себя выплату зарплат почти 11 тыс. местных сотрудников на американских базах, включая ключевую авиабазу Рамштайн, с ожиданием последующего возмещения расходов от США.

В Италии около 2 тыс. из 4,6 тыс. местных работников на пяти базах не получили октябрьскую зарплату. По данным МИД страны, ВС США ведут переговоры с Пентагоном о выделении средств для погашения задолженности.

В Португалии более 360 работников базы Лажеш на Азорских островах также остались без зарплаты. Региональные власти одобрили банковский кредит для временных выплат, пока не решен вопрос с американским финансированием. Работники вынуждены продолжать работу из-за риска дисциплинарных взысканий.

В ночь на 5 ноября в США был установлен рекорд продолжительности шатдауна. Нынешний шатдаун начался 1 октября в 0:01 по восточному времени (7:01 мск) и продолжается уже 36-е сутки. Порядка же 1,4 млн госслужащих либо отправляются в неоплачиваемый отпуск, либо работают без зарплаты. Администрация США также сообщила о планах сократить 4,1 тыс. госслужащих.