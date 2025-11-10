Трамп заявил, что США близки к прекращению шатдауна
Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что страна близка к возобновлению частично приостановленной работы правительства
«Похоже, мы приближаемся к завершению шатдауна. Вы узнаете об этом совсем скоро», — сказал он (цитата по CNN).
Шатдаун — блокировка финансирования госорганов в США из-за непринятия бюджета конгрессом. Нынешний шатдаун начался 1 октября в 0:01 по восточному времени (7:01 мск) и продолжается 40-й день.
Источники телеканала, а также Politico и Bloomberg сообщают, что республиканцы и демократы в сенате достигли договоренностей по законопроекту о выделении финансирования на работу правительства до 30 января. Голосование по нему должно пройти в период с 20:30 до 21:00 9 ноября по восточному времени (04:30 — 05:00 10 ноября мск). При этом лидер сенатского меньшинства Чак Шумер объявил, что выступит против компромиссного плана финансирования.
Соглашение включает финансирование Министерства сельского хозяйства, Министерства по делам ветеранов, программ строительства и деятельности конгресса до конца финансового года, пишет Politico. CNN уточняет, что сделка не предусматривает продление субсидий по программе Obamacare (Закон о доступной медицине и защите пациентов, Affordable Care Act), однако гарантирует отдельное голосование по этому вопросу в декабре.
Соглашение предусматривает также восстановление уволенных по решению Трампа федеральных служащих, выплату им компенсаций и механизмы для предотвращения подобных увольнений в будущем. Финальные детали еще не согласованы.
В случае одобрения сенатом документ вернется в палату представителей для окончательного утверждения (при этом, отмечает Bloomberg, нет гарантий, что нижняя палата конгресса его поддержит) и передачи на подпись президенту. Процесс может занять еще несколько дней.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
В Норвегии предложили обеспечить Украине военный кредит на €100 млрд
NYT рассказала, как в Финляндии бункеры стали аквапарками и картингами
Министр обороны США сравнил ситуацию в мире с 1939 и 1981 годами
ЕК вновь не убедила Бельгию использовать замороженные активы России
NYT рассказала о разнице отношения к России на востоке и западе Германии
Президент Кении обратился к Зеленскому из-за пленных кенийцев