Возвращение Трампа в Белый дом⁠,
0

Трамп заявил, что США близки к прекращению шатдауна

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Американский сенат рассматривает соглашение между республиканцами и демократами, которое позволит возобновить работу правительства
Фото: Anna Rose Layden / Getty Images
Фото: Anna Rose Layden / Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что страна близка к возобновлению частично приостановленной работы правительства

«Похоже, мы приближаемся к завершению шатдауна. Вы узнаете об этом совсем скоро», — сказал он (цитата по CNN).

Шатдаун — блокировка финансирования госорганов в США из-за непринятия бюджета конгрессом. Нынешний шатдаун начался 1 октября в 0:01 по восточному времени (7:01 мск) и продолжается 40-й день.

Источники телеканала, а также Politico и Bloomberg сообщают, что республиканцы и демократы в сенате достигли договоренностей по законопроекту о выделении финансирования на работу правительства до 30 января. Голосование по нему должно пройти в период с 20:30 до 21:00 9 ноября по восточному времени (04:30 — 05:00 10 ноября мск). При этом лидер сенатского меньшинства Чак Шумер объявил, что выступит против компромиссного плана финансирования.

Шатдаун в США побил рекорд по длительности. Инфографика
Политика
Фото:Chip Somodevilla / Getty Images

Соглашение включает финансирование Министерства сельского хозяйства, Министерства по делам ветеранов, программ строительства и деятельности конгресса до конца финансового года, пишет Politico. CNN уточняет, что сделка не предусматривает продление субсидий по программе Obamacare (Закон о доступной медицине и защите пациентов, Affordable Care Act), однако гарантирует отдельное голосование по этому вопросу в декабре.

Соглашение предусматривает также восстановление уволенных по решению Трампа федеральных служащих, выплату им компенсаций и механизмы для предотвращения подобных увольнений в будущем. Финальные детали еще не согласованы.

В случае одобрения сенатом документ вернется в палату представителей для окончательного утверждения (при этом, отмечает Bloomberg, нет гарантий, что нижняя палата конгресса его поддержит) и передачи на подпись президенту. Процесс может занять еще несколько дней.

Наталия Анисимова Наталия Анисимова
шатдаун США Дональд Трамп Сенат Конгресс
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года

