Трамп заявил, что США близки к прекращению шатдауна

Американский сенат рассматривает соглашение между республиканцами и демократами, которое позволит возобновить работу правительства

Фото: Anna Rose Layden / Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что страна близка к возобновлению частично приостановленной работы правительства

«Похоже, мы приближаемся к завершению шатдауна. Вы узнаете об этом совсем скоро», — сказал он (цитата по CNN).

Шатдаун — блокировка финансирования госорганов в США из-за непринятия бюджета конгрессом. Нынешний шатдаун начался 1 октября в 0:01 по восточному времени (7:01 мск) и продолжается 40-й день.

Источники телеканала, а также Politico и Bloomberg сообщают, что республиканцы и демократы в сенате достигли договоренностей по законопроекту о выделении финансирования на работу правительства до 30 января. Голосование по нему должно пройти в период с 20:30 до 21:00 9 ноября по восточному времени (04:30 — 05:00 10 ноября мск). При этом лидер сенатского меньшинства Чак Шумер объявил, что выступит против компромиссного плана финансирования.

Соглашение включает финансирование Министерства сельского хозяйства, Министерства по делам ветеранов, программ строительства и деятельности конгресса до конца финансового года, пишет Politico. CNN уточняет, что сделка не предусматривает продление субсидий по программе Obamacare (Закон о доступной медицине и защите пациентов, Affordable Care Act), однако гарантирует отдельное голосование по этому вопросу в декабре.

Соглашение предусматривает также восстановление уволенных по решению Трампа федеральных служащих, выплату им компенсаций и механизмы для предотвращения подобных увольнений в будущем. Финальные детали еще не согласованы.

В случае одобрения сенатом документ вернется в палату представителей для окончательного утверждения (при этом, отмечает Bloomberg, нет гарантий, что нижняя палата конгресса его поддержит) и передачи на подпись президенту. Процесс может занять еще несколько дней.