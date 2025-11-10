Двух человек в Индии обвинили в незаконном вывозе индийцев в Россию

Индийский министр сообщил о расследовании против агентов, которые отправили двух жителей страны в Россию нелегальным путем. Пострадавшие сообщили, что в России их задержали, а после депортировали

Индийская полиция начала расследование в отношении двух человек, которые незаконным путем отправляли молодых людей в Россию, пишет The Times of India со ссылкой на Анила Виджа, министра энергетики, транспорта и труда штата Харьяна на северо-западе страны.

Видж получил обращения от двух жителей города Амбала. Один из них сообщил, что обвиняемые обещали помочь ему приехать в Грузию за 500 тыс. рупий (около 455 тыс. руб.), но вместо этого через Мекку нелегально отправили по туристической визе в Россию. Там его задержали, молодой человек почти два месяца провел в заключении, после чего его депортировали обратно в Индию.

По словам второго пострадавшего, те же люди потребовали от него деньги за помощь с трудоустройством в России. По прибытии в страну он узнал, что не получил обещанного разрешения на работу. Вскоре после этого мужчину тоже задержала полиция, затем он был депортирован.

Молодые люди заявили об ущербе, а также угрозах со стороны обвиняемых после отказа вернуть деньги.

В декабре 2023 года суд в Мурманске признал четырех индийцев в нарушении ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства режима пребывания (проживания) в России). Мужчины не имели статуса беженцев, не значились на миграционном учете. Им назначили штраф в размере 2 тыс. руб. с принудительным административным выдворением за пределы страны. Как сообщили в инстанции, иностранцы признали факт нарушения и объяснили, что приехали в Мурманск из Москвы «с целью попасть в Европу через границу Финляндии в поисках лучшей жизни».

В июле глава Уральской торгово-промышленной палаты (УТПП) Андрей Беседин говорил, что из-за нехватки кадров в Россию в этом году должны были приехать 1 млн мигрантов из Индии. Минтруд это опроверг, отметив, что общая квота на 2025 год составляет 234,9 тыс. иностранных работников. В ведомстве напомнили, что Индия относится к числу стран, граждане которых въезжают в Россию по визе. Работники из таких стран привлекаются через механизм квотирования, а квоты формируются на год вперед.

В 2024 году Центральное бюро расследований (CBI) Индии заявило о раскрытии сети вербовщиков, которые «заманивали» граждан страны в Россию обещаниями работы, поступления в частные вузы и помощи с бесплатным продлением визы, а впоследствии они оказывались в зоне военных действий на Украине. Власти сообщили, что сеть подобных агентств работала в нескольких штатах. Были проведены обыски, задержаны несколько подозреваемых и изъяты крупные суммы наличными.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе своего визита в Россию в том же году обратился с просьбой к президенту Владимиру Путину досрочно уволить индийских граждан из российский армии, «которые были введены в заблуждение при поступлении на службу». Посольство России позднее сообщило, что такая работа идет, а МВД обеих стран совместно принимают меры по недопущению подобного мошенничества. 9 ноября посол России Денис Алипов в интервью Hindustan Times сообщил, что российские вооруженные силы не проводят набор военнослужащих среди индийцев, а те, кто подписывает контракты с военными, делают это добровольно.