Венгрия выступила против членства Украины в ЕС до завершения конфликта

Обсуждать членство Украины в ЕС еще не время, заявил глава венгерского МИДа. По его словам, страна не выполнила условия для членства, а еще там «продолжается война», которая может распространиться на всю Европу

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Украина не должна быть принята в Евросоюз, пока там не прекратится вооруженный конфликт, иначе он рискует распространится на всю Европу. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, комментируя рекомендацию ЕК начать переговоры с Киевом о присоединении к ЕС.

Глава МИДа назвал правильным постановление ЕК, согласно которому Украина не выполнила условия для членства в ЕС, и указал, что для вступления Киева в блок время еще не пришло. «Разве на Украине нет войны? Мы видим, что ни свобода СМИ, ни свобода слова там не соблюдаются. Мы видим, что выборы даже не проводятся», — отметил дипломат.

По его словам, расширение ЕС «должно быть направлено на сохранение мира, а не на привнесение войны в Евросоюз». «По этой причине мы не считаем проведение каких-либо переговоров о вступлении Украины своевременным», — заключил Сийарто.

Накануне, 8 ноября, Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией. В ЕК подчеркнули, что переговоры должны официально начаться после того, как Киев выполнит оставшиеся условия для начала процесса вступления в союз, связанные с усилением борьбы с коррупцией, принятием закона о лоббировании в соответствии с европейскими стандартами и усилением гарантий для национальных меньшинств.

В тот же день посол ЕС на Украине Катарина Матернова сообщила, что до середины декабря должен выполнить четыре условия, чтобы получить «зеленый свет» на начало переговоров о вступлении в Евросоюз.

Президент Украины Владимир Зеленский после публикации рекомендаций отметил, что 8 ноября «история Украины и всей Европы сделала шаг в правильном направлении». Вместе с этим он поручил правительству начать подготовку к переговорам о вступлении Украины в ЕС. В частности, украинский кабмин должен обеспечить завершение выполнений рекомендаций ЕС, внести предложения о создании переговорной делегации и усовершенствовать порядок принятия актов, направленных на имплементацию европейского права и выполнение обязательств Киева.