Венгрия выступила против членства Украины в ЕС до завершения конфликта
Украина не должна быть принята в Евросоюз, пока там не прекратится вооруженный конфликт, иначе он рискует распространится на всю Европу. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, комментируя рекомендацию ЕК начать переговоры с Киевом о присоединении к ЕС.
Глава МИДа назвал правильным постановление ЕК, согласно которому Украина не выполнила условия для членства в ЕС, и указал, что для вступления Киева в блок время еще не пришло. «Разве на Украине нет войны? Мы видим, что ни свобода СМИ, ни свобода слова там не соблюдаются. Мы видим, что выборы даже не проводятся», — отметил дипломат.
По его словам, расширение ЕС «должно быть направлено на сохранение мира, а не на привнесение войны в Евросоюз». «По этой причине мы не считаем проведение каких-либо переговоров о вступлении Украины своевременным», — заключил Сийарто.
Накануне, 8 ноября, Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией. В ЕК подчеркнули, что переговоры должны официально начаться после того, как Киев выполнит оставшиеся условия для начала процесса вступления в союз, связанные с усилением борьбы с коррупцией, принятием закона о лоббировании в соответствии с европейскими стандартами и усилением гарантий для национальных меньшинств.
В тот же день посол ЕС на Украине Катарина Матернова сообщила, что до середины декабря должен выполнить четыре условия, чтобы получить «зеленый свет» на начало переговоров о вступлении в Евросоюз.
Президент Украины Владимир Зеленский после публикации рекомендаций отметил, что 8 ноября «история Украины и всей Европы сделала шаг в правильном направлении». Вместе с этим он поручил правительству начать подготовку к переговорам о вступлении Украины в ЕС. В частности, украинский кабмин должен обеспечить завершение выполнений рекомендаций ЕС, внести предложения о создании переговорной делегации и усовершенствовать порядок принятия актов, направленных на имплементацию европейского права и выполнение обязательств Киева.
Украина подала заявку на вступление в Евросоюз в феврале 2022 года, после начала российской военной операции. В июне того же года страна получила статус кандидата. При этом Брюссель не раз исключал упрощенное вступление Украины.
Окончательное решение, начинать ли переговоры с Украиной и Молдавией, должен принять Европейский совет. Вопрос будет на повестке саммита ЕС 14–15 декабря 2023 года — для запуска процесса нужно единогласное одобрение всех 27 стран сообщества.