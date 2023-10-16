Туск и Моравецкий поспорили о формировании коалиционного правительства

Анджей Дуда ранее заявил, что поручит формирование кабмина партии, которая победит на выборах. Кандидатуры премьера и министров должен одобрить Сейм. Но ни одной партии не удалось набрать абсолютное большинство

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Глава «Гражданской коалиции» Дональд Туск и действующий премьер и председатель партии «Право и справедливость» (PiS) Матеуш Моравецкий — оба заявили о готовности сформировать коалиционное правительство. Это произошло на фоне объявления результатов экзитполов парламентских выборов в стране, передает Gazeta.pl.

По результатам экзитполов «Право и справедливость» лидирует на парламентских выборах с результатом 36,8%. Оппозиционная «Гражданская коалиция» набирает 31,6% голосов, центристский блок «Третий путь» занимает третье место с 13%, «Левые» набирают 8,6% голосов, а партия евроскептиков и националистов «Конфедерация» — 6,2%.

Туск отметил, что вместе с «Третьим путем» оппозиция получит 218 мест в польском Сейме. Это позволит блокировать законодательные инициативы «Права и справедливости», которая пока получает 200 мандатов. По его словам, это свидетельствует о победе демократии в стране.

Однако Моравецкий во время пресс-конференции заявил, что с вызовами, стоящими перед Польшей, может справится «стабильная коалиция», а не «разношерстная, единственной общей ценностью которой является ненависть к PiS». Он также отметил, что при дальнейшем подсчете голосов цифры могут измениться.

«Действительно, это историческая победа, потому что никому не удавалось выиграть парламентские выборы три раза подряд», — добавил он.

Согласно статье 154 Конституции Польши, президент страны назначает главу правительства. Как правило, премьер-министром становится представитель партии, набравшей большинство на выборах в парламент. Президент Анджей Дуда за несколько дней до выборов заявил, что поручит формирование правительство победившей партии.

Однако премьер-министр и правительство должны быть одобрены Сеймом. Для назначения нового правительства необходимо абсолютное большинство голосов. Если предположить, что в голосовании приняли участие все 460 депутатов, то для принятия вотума доверия потребуется 231 голос.

В то же время, по данным экзитполов, PiS не обладает таким количеством мандатов. Даже если PiS вступит в коалицию с националистической партией «Конфедерация», она не получит абсолютное большинство в Сейме. В таком случае, согласно Конституции, новое правительство в течение двух недель формирует Сейм. И президент Польши обязан одобрить решение парламента.

Одновременно с парламентскими выборами в Польше прошел референдум, на котором полякам предложат высказать свое мнение по вопросам миграции, пенсионного возраста, а также по продаже госактивов иностранным компаниям и открытию границы с Белоруссией. Итоги референдума носят рекомендательный характер, но могут стать основой для законодательных инициатив «Права и справедливости». Оппозиция во главе с Туском уже раскритиковала идею плебисцита, призвав к его бойкоту. Для признания референдума действительным необходима явка 50%.