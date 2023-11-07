Президент Польши выдвинул Моравецкого на пост премьер-министра

Президент Польши Анджей Дуда внес в сейм (парламент) на пост премьер-министра кандидатуру действующего главы правительства Матеуша Моравецкого. Об этом глава государства заявил в телеобращении, его слова приводит Newsweek.

Дуда напомнил, что по итогам прошедших парламентских выборов большинство голосов набрала правящая партия «Право и справедливость», в которую входят он сам и действующий премьер Моравецкий. Второе место заняла «Гражданская коалиция». Обе партии представили своих кандидатов на пост премьер-министра и выразили желание сформировать правительство, рассказал президент.

По словам Дуды, «каждая партия выразила уверенность, что в новом сейме она соберет большинство, необходимое для поддержки своего кандидата и будущего правительства в целом». «После спокойного анализа и консультаций я решил поручить миссию формирования правительства премьер-министру Матеушу Моравецкому», — сказал польский президент.

Дуда отметил, что Моравецкий «имеет самый большой парламентский опыт»: «Он представляет своих избирателей в сейме непрерывно в течение 30 лет». Президент выразил уверенность, что Моравецкий «достойно представит депутатов от всех фракций», и «первые заседания сейма пройдут гладко».

Парламентские выборы в Польше завершились 15 октября. По их итогам «Право и справедливость» получила 35,38% голосов и заняла 194 кресла в сейме. Оппозиционные партии «Гражданская коалиция», «Третий путь» и «Левые» набрали 30,7%, 14,4% и 8,61% голосов соответственно. В сумме они получили 248 из 460 мест. Если они решат объединиться, это позволит им сформировать правящую правительственную коалицию.

У кандидата на пост премьера, выдвинутого президентом, есть две недели на то, чтобы получить поддержку членов парламента. Если ему это не удастся, то парламент может выдвинуть своего кандидата. Таким образом, если оппозиция в парламенте объединится, то депутаты смогут отклонить претендента на пост премьера от «Права и справедливости» и предложить своего.