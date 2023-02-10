Основательницу фонда «Свободная Бурятия» объявили в розыск

Александра Гармажапова (Фото: buu3a / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Журналистку и соучредителя фонда «Свободная Бурятия» Александру Гармажапову (признана иноагентом) объявили в розыск, следует из базы данных МВД. Номер статьи УК, по которой ее разыскивают, не указан.

На своей странице в Facebook (принадлежит Meta — организация признана экстремистской и запрещена в России) Гармажапова написала, что уже несколько дней знает об объявлении в розыск. «Значит, наступила на больное», — прокомментировала она.

Гармажапову внесли в реестр иноагентов 25 ноября 2022 года. Она выступала против военной операции России на Украине и в своем Instagram (принадлежит Meta — организация признана экстремистской и запрещена в России) рассказывала о ксенофобии в России по отношению к населяющим ее народам.

Фонд «Свободная Бурятия» был учрежден в марте 2022 года. Его сайт в России заблокирован по требованию Генпрокуратуры. Организация выступает с антивоенными заявлениями и рассказывает о расизме и ксенофобии внутри России.