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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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В США сообщили о попытке ХАМАС тайно переправить боевиков в Египет

NYT: ХАМАС попытался тайно переправить раненых боевиков в Египет
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
ХАМАС несколько раз передавал Израилю, США и Египту списки раненых палестинцев для эвакуации из сектора Газа вместе с иностранцами. По данным Вашингтона, в них числились и боевики
Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters
Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

ХАМАС пытался тайно вывезти своих боевиков из сектора Газа на машинах скорой помощи, которые эвакуировали десятки раненых палестинцев в Египет через контрольно-пропускной пункт «Рафах», сообщают The New York Times и AFP со ссылкой на представителя администрации президента США Джо Байдена.

По словам чиновника, группировка неоднократно предоставляла Тель-Авиву, Вашингтону и Каиру списки раненых, которых должны были вывезти в Египет в рамках договоренности, достигнутой при посредничестве США. После проверки выяснилось, что там числились и боевики — например, в первом списке примерно «треть имен» оказались членами ХАМАС.

«Это было неприемлемо ни для Египта, ни для нас, ни для Израиля», — подчеркнул представитель американской администрации. Чиновник сообщил, что в итоге боевиков убрали из списков.

Как отмечает NYT, с 7 октября, с дня начала войны между Израилем и ХАМАС, у КПП со стороны сектора Газа неоднократно собирались люди, но пункт оставался закрытым в течение нескольких недель. Почти все это время американская сторона заявляла, что ХАМАС препятствует выезду иностранных граждан из анклава и выдвигает при этом необоснованные требования.

Погранпереход «Рафах» открыли 1 ноября, с тех пор анклав покинули сотни человек. Власти Египта заявили, что готовы пропустить около 7 тыс. иностранных граждан из сектора Газа в рамках эвакуации. 4 ноября, по данным CNN, через КПП должны были пройти около 700 иностранцев, но боевики не дали им выехать. Со слов американского чиновника, сперва они потребовали от Израиля гарантий, что до пункта пропуска смогут беспрепятственно добираться машины скорой помощи.

Такое требование появилось после того, как ЦАХАЛ нанес авиаудар по машине скорой возле больницы «Аль-Шифа» в городе Газа. Местный минздрав, подконтрольный ХАМАС, заявил о гибели 15 человек и ранении еще 60. По данным ведомства, в автомобиле перевозили раненых палестинцев. Израиль подтвердил удар по машине, но заявил, что ее использовал ХАМАС для транспортировки боевиков и оружия. По данным армии обороны ЦАХАЛ, в результате были убиты несколько членов палестинской группировки.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
ХАМАС сектор Газа эвакуация Египет Израиль
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