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В ЕС договорились не признавать паспорта жителей новых регионов

В ЕС предварительно договорились не признавать паспорта жителей новых регионов
Паспорта, выданные на территории присоединенных к России регионов, а также Абхазии и Южной Осетии, не будут принимать в ЕС. Пока решение предварительное, Совет ЕС и Европарламент должны его утвердить
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Совет ЕС и Европарламент предварительно договорились не принимать паспорта, выданные в присоединенных к России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, а также в Абхазии и Южной Осетии, следует из сообщения на сайте Евросовета.

Если предложение будет финализировано, то для получения визы или въезда в страну Шенгенской зоны не будут принимать паспорта, выданные в новых российских регионах или их жителям. Те же меры примут и в отношении документов, выданных в Абхазии и Южной Осетии или их жителям.

«Российские проездные документы, выданные в этих регионах, уже не признаются или находятся в процессе непризнания государствами — членами ЕС. Это решение направлено на определение общего подхода, обеспечение надлежащего функционирования внешней границы и общей визовой политики, а также защиту безопасности государств — членов ЕС», — отмечается в сообщении.

Пока решение предварительное, Совет ЕС и Европарламент должны утвердить согласованный текст перед официальным принятием. Это решение является ответом на проведение военной операции России на Украине, а также решением Москвы признать независимость Абхазии и Южной Осетии в 2008 году, подчеркнули в совете ЕС.

В августе 2008 года в Южной Осетии произошел вооруженный конфликт: в ночь на 8 августа Грузия ввела в регион войска с целью вернуть его в состав своей территории. В ответ тогдашний президент России Дмитрий Медведев объявил о начале операции «по принуждению к миру», заявив, что российские военные будут проводить миротворческую миссию и защищать мирное население.

Противостояние продолжалось пять дней. Грузинских военных вытеснили с территории Южной Осетии, после чего операция была прекращена. Россия признала Южную Осетию и Абхазию независимыми государствами. Тбилиси в ответ разорвал дипломатические отношения с Москвой.

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Бывший президент Южной Осетии Анатолий Бибилов собирался организовать референдум о присоединении страны к России в июле этого года, однако сменивший его на посту Алан Гаглоев приостановил действие соответствующего указа до завершения консультаций с Москвой. В Грузии, которая считает эту территорию своей наряду с Абхазией, заявили, что не примут результаты референдума.

За несколько дней до начала военной операции Россия признала независимость республик Донбасса. Это решение осудили США, европейские государства и ряд других стран. В конце сентября на занятых российскими войсками территориях ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей прошли референдумы, по итогам которых регионы вошли в состав России. Киев после этого говорил о намерении вернуть потерянные территории.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
признание паспорт ДНР ЛНР Абхазия Южная Осетия Европарламент Совет ЕС
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