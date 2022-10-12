В ЕС согласовали непризнание паспортов, выданных в новых регионах России

С помощью загранпаспортов, полученных на вошедших в состав России украинских территориях, а также в Южной Осетии и Абхазии, нельзя будет получить визу в страны Евросоюза

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Представители стран ЕС согласовали решение не признавать российские загранпаспорта, выданные на «оккупированных территориях» Украины и Грузии, сообщил Совет ЕС.

Речь идет о подконтрольных России территориях, которые Киев считает своими (к ним относятся как присоединенный в 2014 году Крым, так и ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская область, вошедшие в состав России в ходе спецоперации), а также Абхазии и Южной Осетии, независимость которых Москва признает. После утверждения решения с помощью паспортов, выданных в этих регионах, нельзя будет получить шенгенскую визу.

В Совете ЕС отметили, что некоторые страны Евросоюза по отдельности уже решили или «находятся в процессе принятия решения» не признавать такие документы.

Четыре региона Украины вошли в состав России по итогам прошедших в конце сентября референдумов. В Евросоюзе заявили, что не признают итоги этих голосований.

Брюссель не принимает российские паспорта, выданные в Крыму после 2014 года, а после признания Москвой в феврале независимости ДНР и ЛНР послы ЕС решили не признавать выданные и в этих регионах российские документы.

После того как российские войска частично взяли под контроль Херсонскую и Запорожскую области, там стали выдавать паспорта граждан России. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель летом предупредил, что Брюссель не будет признавать эти документы.