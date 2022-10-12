В ЕС согласовали непризнание паспортов, выданных в новых регионах России

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 октября
EUR ЦБ: 62,35 (+1,55) Инвестиции, 11 окт, 16:08
Курс доллара на 12 октября
USD ЦБ: 63,68 (+1,37) Инвестиции, 11 окт, 16:08
Суд по требованию Coca-Cola признал недействительной охрану знака Fantola Бизнес, 14:57
Как бороться с лудоманией на средства операторов игорного бизнеса Партнерский проект, 14:50
Южная Корея не впустила россиян на катерах, прибывших после 21 сентября Политика, 14:46
Путин обвинил Киев в политических убийствах и этнических чистках Политика, 14:38
Помогите ему вернуться: что делать, если мужа призвали в армию Pro, 14:36
Путин предложил создать в Турции крупнейший газовый хаб Экономика, 14:33
СБУ после обысков обвинила митрополита в «поддержке Кремля» Общество, 14:29
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Путин заявил о возможности ЕС «просто открыть кран» для поставок газа Политика, 14:29
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:28
Чем виноваты пассажиры в «пьяном» ДТП Партнерский проект, 14:27
В ЕС согласовали непризнание паспортов, выданных в новых регионах России Политика, 14:14
Спасшему «Реал» от проигрыша «Шахтеру» игроку наложили 20 швов на лицо Спорт, 14:10
Сколько больших кораблей нужно России для логистической «независимости» Pro, 14:10
Тревел-политики: как контролировать затраты на деловые поездки РБК и Smartway, 14:04
Война санкций ,  
0 

В ЕС согласовали непризнание паспортов, выданных в новых регионах России

Послы ЕС согласовали непризнание загранпаспортов, выданных в новых регионах России
С помощью загранпаспортов, полученных на вошедших в состав России украинских территориях, а также в Южной Осетии и Абхазии, нельзя будет получить визу в страны Евросоюза
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Представители стран ЕС согласовали решение не признавать российские загранпаспорта, выданные на «оккупированных территориях» Украины и Грузии, сообщил Совет ЕС.

Речь идет о подконтрольных России территориях, которые Киев считает своими (к ним относятся как присоединенный в 2014 году Крым, так и ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская область, вошедшие в состав России в ходе спецоперации), а также Абхазии и Южной Осетии, независимость которых Москва признает. После утверждения решения с помощью паспортов, выданных в этих регионах, нельзя будет получить шенгенскую визу.

В Совете ЕС отметили, что некоторые страны Евросоюза по отдельности уже решили или «находятся в процессе принятия решения» не признавать такие документы.

Четыре региона Украины вошли в состав России по итогам прошедших в конце сентября референдумов. В Евросоюзе заявили, что не признают итоги этих голосований.

Брюссель не принимает российские паспорта, выданные в Крыму после 2014 года, а после признания Москвой в феврале независимости ДНР и ЛНР послы ЕС решили не признавать выданные и в этих регионах российские документы.

После того как российские войска частично взяли под контроль Херсонскую и Запорожскую области, там стали выдавать паспорта граждан России. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель летом предупредил, что Брюссель не будет признавать эти документы.

Читайте на РБК Pro
Си Цзиньпин идет на третий срок. Как он будет спасать экономику Китая Дилемма «плачущего CEO»: когда и как руководителю можно проявлять чувства Чем может быть опасен сегодня коучинг: 4 совета, как в этом разобраться Credit Suisse может рухнуть. Будет ли это началом нового мирового кризиса
Авторы
Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
ЕС Украина
Материалы по теме
Пушилин объявил о прекращении выдачи паспортов ДНР
Политика
На Украине одобрили уголовное наказание за получение российского паспорта
Политика
Турция заявила, что не признает итоги референдумов
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter