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В Грузии заявили о непризнании референдума в Южной Осетии

Правящая партия Грузии исключила признание референдума в Южной Осетии
Власти Грузии не признают «де-факто» референдум в Южной Осетии по вопросу об объединении с Россией, равно как и президентские выборы в этой стране и ее правительство, сказал глава правящей партии. Голосование состоится 17 июля
Цхинвал, Южная Осетия
Цхинвал, Южная Осетия (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Грузинские власти не намерены признавать референдум в Южной Осетии по вопросу об объединении с Россией, который пройдет 17 июля, а также его результаты, заявил глава правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе, его слова приводит Imedinews.

«Что касается таких инициатив, у нас есть четкая политика, и мы не признаем ни де-факто правительство, ни де-факто выборы, ни де-факто референдум. Наша позиция по этому поводу очень ясна, очень ясна. Поэтому естественно придерживаться той же линии», — сказал он.

Верховный суд Южной Осетии одобрил указ о референдуме по присоединению
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Накануне Анатолий Бибилов, действующий президент Южной Осетии, которую грузинские власти считают оккупированным регионом, подписал указ о проведении референдума по вопросу о о вхождении республики в состав России. Голосование состоится 17 июля. Бибилов заявил, что «руководствовался историческим стремлением народа Республики Южная Осетия к воссоединению с Россией и в соответствии с пунктом 16 статьи 50 Конституции республики», такая формулировка приводится в его указе. В ночь на 14 мая документ одобрил Верховный суд Южной Осетии.

В день голосования граждане должны будут ответить на вопрос, поддерживают ли они «объединение Республики Южная Осетия и России?».

Бибилов проиграл президентские выборы своему конкуренту, главе оппозиционной партии «Ныхас» Алану Гаглоеву, ожидается, что он вступит в должность после 20 мая. После избрания Гаглоев подчеркивал, что власти организуют референдум, когда получат сигнал от Москвы, так как решение должны принимать обе стороны. «Главным фактором здесь является готовность Российской Федерации взять на себя такую ответственность», — говорил он.

В Кремле в ответ на инициативу заметили, что воспримут результаты голосования с уважением, но обратили внимание, что Москва никак не участвовала в этом процессе с юридической точки зрения. Заместитель главы комиссии «Единой России» по международному сотрудничеству Андрей Климов и заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Артем Туров заявили, что препятствий для вхождения региона в состав страны нет.

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