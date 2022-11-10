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В Киеве поменяли еще 11 связанных с Россией и СССР названий улиц

Кличко: в Киеве переименовали еще 11 улиц со связанными с Россией и СССР названиями
Еще 11 киевских улиц, чьи названия были связаны с Россией или «советским прошлым», переименованы. Процесс смены таких названий активизировался на Украине после начала военной операции
Фото: Murad Sezer / Reuters
Фото: Murad Sezer / Reuters

В Киеве переименовали еще 11 улиц, названия которых были связаны с Россией и СССР, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

По словам главы города, всего в Киеве переименовали уже 204 объекта.

«Депутаты киевсовета на сегодняшнем заседании переименовали еще 11 улиц, названия которых связаны с Россией и советским прошлым», — написал он в телеграм-канале, отметив, что киевляне могут голосовать за новые названия.

В частности, новые названия получили:

  • улица Беломорская — улица имени убитой в 2018 году в Херсоне активистки Екатерины Гандзюк;
  • улица Магнитогорская — улица Якова Гнездовского;
  • улица Ломоносова — улица имени погибшей в марте в Харькове волонтерки Юлии Здановской;
  • улица Северо-Сырецкая — улица Виктора Некрасова;
  • бульвар Труда — бульвар Ивана Котляревского;
  • улица Генерала Карбышева — улица Ирины Бекешкиной;
  • улица Челябинская — улица Пантелеймона Кулиша;
  • улица Николая Гастелло — улица Бусовой горы;
  • улица Мамина-Сибиряка — улица Вечевая;
  • улица Вали Котика — улица Венская;
  • улица Ижевская — улица Ижкарская (название города на удмуртском).

На Украине после начала российской военной операции в конце феврале активизировались инициативы по переименованию «российских» топонимов и других объектов, демонтажу памятников. Этот процесс поддерживают власти страны, украинское Минкультуры инициировало создание специального совета по вопросам дерусификации, декоммунизации и деколонизации, который займется координацией «демонтажа или переноса памятников и других объектов советского прошлого».

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В апреле Кличко обещал переименовать все улицы, проспекты и станции, названия которых связаны с Россией и СССР. Тогда же он анонсировал переименование первых 58, в том числе названных в честь писателей Ивана Тургенева, Антона Чехова, Льва Толстого, композиторов Модеста Мусоргского, Петра Чайковского и Михаила Глинки, и др. Также предлагается переименовать улицу Юрия Гагарина и площадь Александра Пушкина.

В конце октября были переименованы еще 40 киевских улиц, переулков и площадей. В частности, улица Карла Маркса теперь называется в честь немецкого писателя Иоганна Вольфганга Гете, а улица Багратиона — в честь фотокорреспондента, погибшего в марте под Киевом, Максима Левина. Всего на голосование о смене названий вынесено 296 объектов, уточнял Кличко.

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