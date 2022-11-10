В ЕС предложили заняться инфраструктурой для перевозки военной техники

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 ноября
EUR ЦБ: 61 (-0,24) Инвестиции, 16:00
Курс доллара на 11 ноября
USD ЦБ: 61,24 (+0,18) Инвестиции, 16:00
Сальдо пообещал «отстоять землю» Политика, 17:42
Военная операция на Украине. Карта Политика, 17:34
Краткий путеводитель по ESG стран Азии и Ближнего Востока РБК и Сбер, 17:33
«Ставить крест нельзя». Эксперты оценили перспективы рынка криптовалют Крипто, 17:28
«Носороги на черепашьих бегах»: как оценить потенциал художника РБК Стиль и Tinkoff Private, 17:22
Военная операция на Украине. Главное Политика, 17:19
Российский интерьерный дизайн: 10 достойных отечественных брендов Стиль, 17:17
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Binance подтвердила свои активы на $70 млрд Крипто, 17:11
Как дискаунтер «Победа» за один год открыл 123 новых магазина. Кейс РБК и СберАналитика, 17:10
5 стадий принятия горя. Какие они и как их пережить Life, 17:10
Правительство выделило дополнительные ₽27,5 млрд на выплаты родителям Общество, 17:05
В России за год в 1,5 раза снизилось число одобрений на строительство ЖК Недвижимость, 17:00
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 16:58
Владельца сгоревшего костромского кафе задержали Общество, 16:51
Военная операция на Украине ,  
0 

В ЕС предложили заняться инфраструктурой для перевозки военной техники

Боррель: необходимо изменить ж/д инфраструктуру для перевозки военной техники на восток
По словам Борреля, Евросоюз подключит страны Балканского полуострова, Молдавию и Украину к проектам по увеличению военной мобильности для быстрого развертывания сил
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Еврокомиссия предложила план действий по поддержке вооруженных сил, чтобы они смогли эффективнее перевозить войска и военную технику, пишет Reuters. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в связи с этим заявил, что всю автомобильную и железнодорожную инфраструктуру Евросоюза необходимо переоборудовать для быстрых перевозок военной техники на восток, передает ТАСС.

ЕС подключит страны Балканского полуострова, Молдавию и Украину к проектам по увеличению военной мобильности для быстрого развертывания военных сил.

Боррель также предложил создать европейский координационный центр по киберзащите, который «поможет ЕС лучше защитить себя за счет расширения сотрудничества между странами-членами».

В сентябре Боррель заверил, что Евросоюз не будет напрямую участвовать в военном конфликте на Украине, но продолжит обеспечивать военную поддержку Киева.

Тем не менее позднее он предупредил, что в случае ядерной атаки со стороны России на Украине последует мощный военный ответ от стран ЕС, НАТО и США. Боррель добавил, что ответ станет «уничтожительным» для российской армии.

Журналист издания The Wall Street Journal Лоуренс Норман со ссылкой на высокопоставленного европейского дипломата сообщил, что слова Борреля, пригрозившего России военным ответом со стороны НАТО, не являются официальной позицией ЕС. «Ему никто не давал полномочий заявлять о вариантах ответа, исполнять которые пришлось бы не ему — средствами, которыми он не владеет. Поэтому мы можем только недоумевать», — процитировал журналист своего собеседника.

Читайте на РБК Pro
Фото: Yuriko Nakao / Reuters «Я очень занят»: как ощущение постоянной загруженности разрушает жизнь
Фото: Shutterstock «Криптозима» может перерасти в «ледниковый период». Что будет с биткоином
Фото: Dinuka Liyanawatte / Reuters Четыре убеждения, из-за которых люди чувствуют себя одинокими
Фото: Drew Angerer / Getty Images «Вот заработаю ₽30 млн и заживу!»: чем опасно откладывать жизнь на потом
Новый король криптомира: почему Reddit сделал ставку на блокчейн и NFT
Бизнес в Индии, Сингапуре, Латинской Америке: есть ли там шансы у россиян
Фото: Stefano Rellandini / Reuters Дисциплина миллиардера: как в свои 88 лет живет и работает Джорджо Армани
Каким будет курс рубля: сценарий «Глобальный кризис» от Банка России

Боррель также неоднозначно высказывался о возможности дипломатического урегулирования конфликта на Украине. Весной он заявил, что военный конфликт на Украине «должен быть выигран Киевом на поле боя». Позднее глава европейской дипломатии говорил, что Брюссель «готов добиваться дипломатического решения [конфликта], если вновь возникнут обстоятельства, позволяющие сделать это конструктивным образом».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Боррель «в своих высказываниях настолько противоречив, насколько настоящий дипломат не может быть противоречив».

Авторы
Теги
Виктория Тютина Виктория Тютина
Жозеп Боррель ЕС инфраструктура военная техника
Материалы по теме
Боррель пообещал военный ответ России при применении ядерного оружия
Политика
Захарова указала Боррелю на роль ЕС в кризисе вокруг Украины
Политика
Кремль заявил о неподобающей дипломату противоречивости слов Борреля
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter