В ЕС предложили заняться инфраструктурой для перевозки военной техники

По словам Борреля, Евросоюз подключит страны Балканского полуострова, Молдавию и Украину к проектам по увеличению военной мобильности для быстрого развертывания сил

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Еврокомиссия предложила план действий по поддержке вооруженных сил, чтобы они смогли эффективнее перевозить войска и военную технику, пишет Reuters. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в связи с этим заявил, что всю автомобильную и железнодорожную инфраструктуру Евросоюза необходимо переоборудовать для быстрых перевозок военной техники на восток, передает ТАСС.

ЕС подключит страны Балканского полуострова, Молдавию и Украину к проектам по увеличению военной мобильности для быстрого развертывания военных сил.

Боррель также предложил создать европейский координационный центр по киберзащите, который «поможет ЕС лучше защитить себя за счет расширения сотрудничества между странами-членами».

В сентябре Боррель заверил, что Евросоюз не будет напрямую участвовать в военном конфликте на Украине, но продолжит обеспечивать военную поддержку Киева.

Тем не менее позднее он предупредил, что в случае ядерной атаки со стороны России на Украине последует мощный военный ответ от стран ЕС, НАТО и США. Боррель добавил, что ответ станет «уничтожительным» для российской армии.

Журналист издания The Wall Street Journal Лоуренс Норман со ссылкой на высокопоставленного европейского дипломата сообщил, что слова Борреля, пригрозившего России военным ответом со стороны НАТО, не являются официальной позицией ЕС. «Ему никто не давал полномочий заявлять о вариантах ответа, исполнять которые пришлось бы не ему — средствами, которыми он не владеет. Поэтому мы можем только недоумевать», — процитировал журналист своего собеседника.

Боррель также неоднозначно высказывался о возможности дипломатического урегулирования конфликта на Украине. Весной он заявил, что военный конфликт на Украине «должен быть выигран Киевом на поле боя». Позднее глава европейской дипломатии говорил, что Брюссель «готов добиваться дипломатического решения [конфликта], если вновь возникнут обстоятельства, позволяющие сделать это конструктивным образом».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Боррель «в своих высказываниях настолько противоречив, насколько настоящий дипломат не может быть противоречив».