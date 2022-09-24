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Минцифры откроет на сайте госуслуг форму для ИТ-специалистов с отсрочкой

На сайте госуслуг откроют форму, через которую работодатель сможет подать список сотрудников, подходящих под критерии отсрочки от частичной мобилизации, сообщается в телеграм-канале Минцифры.

Форму разрабатывают Минцифры и Минобороны. «Форма будет открыта на следующей неделе на Госуслугах. Если вы получите повестку до публикации формы и подачи списков, действуйте по инструкции: для сотрудников ИТ, телеком, и медиа», — говорится в сообщении

Кроме того, к 26 сентября Минцифры опубликует рекомендуемый перечень специальностей по каждому отраслевому направлению.

«Специалисты, которые получили отказ [в отсрочке] в военкомате и направили письма в Минцифры, как описано здесь, по вашим письмам готовятся обращения в Минобороны. Уведомление об отправленном обращении будет направлено вам по почте ответным письмом», — добавили в ведомстве.

10 главных вопросов о частичной мобилизации
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Фото:Андрей Любимов / РБК

23 сентября Минобороны решило освободить от призыва по мобилизации работников некоторых отраслей. В список попали ИТ-специалисты, работники телеком-операторов, а также «системообразующих организаций в сфере информации и связи» и финансовых организаций.

Чтобы получить отсрочку, даже если сотрудник одной из перечисленных областей уже получил повестку, необходимо принести в военкомат ряд документов: оригинал или копию трудового договора, диплом о высшем образовании, выписку из реестра о государственной аккредитации компании-работодателя и справку с места работы с подписью генерального директора.

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