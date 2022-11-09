Трамп призвал к протестам из-за хода выборов в США

Трамп усомнился в честности хода голосования и призвал к протестам. По его словам, избирателям на участках сообщают, что те уже проголосовали. Власти Мичигана назвали слова Трампа ложью и призвали не распространять их

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Во время промежуточных выборов в конгресс США происходят массовые сбои, следует выходить на протесты, призвал бывший американский президент Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

«Ситуация c отсутствием бюллетеней в Детройте совсем плохая. Люди приходят проголосовать, только чтобы им сказали, «извините, вы уже отдали голос». Это происходит в большом количестве и в других местах. Протестуйте, протестуйте, протестуйте», — написал Трамп.

По словам наблюдателей, пишет The Washington Post, речь идет о стандартной ситуации во время выборов, когда некоторые машины для подсчета голосов вышли из строя. В Детройте возникли проблемы с проверкой избирателей округа Уэйн и сотрудникам избирательных комиссий пришлось перейти на бумажные журналы учета, что вызвало задержки. Причем в канцелярии госсекретаря штата Мичиган заявили, к полудню проблема была решена, отмечает издание.

«Это неправда. Пожалуйста, не распространяйте ложь, чтобы разжигать или поощрять политическое насилие в нашем штате. Или где угодно», — оценила заявление Трампа госсекретарь штата Мичиган Джоселин Бенсон в Twitter.

Выборы в конгресс проходят 8 ноября, последние два года Демократическая партия имела большинство как в палате представителей, так и в сенате (за счет голоса вице-президента Камалы Харрис), что позволяло ей не только назначать своих представителей на высшие должности в ключевых комитетах конгресса, но и беспрепятственно проводить инициативы президента Джо Байдена. Как правило, правящая партия теряет часть своих мест во время промежуточных выборов в США.



Президент США Джо Байден предупредил в начале ноября, что демократия находится под угрозой из-за отказа Трампа признать поражение на президентских выборах в 2020 году. Он указал, что ситуация может повториться в ходе нынешнего голосования, из-за политиков, которые уже готовы не признать свое поражение в случае проигрыша на выборах в конгресс. «Если мы потеряем палату представителей и сенат, это будут ужасные два года», — отметил Байден.