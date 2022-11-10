Макрон представил обновленную стратегию нацбезопасности

Президент Франции Эммануэль Макрон представил на борту вертолетоносца Dixmude в Тулоне обновленную стратегию национальной безопасности, которая должна позволить стране к 2030 году утвердиться в качестве «силы баланса на международной арене» и «независимой, уважаемой, действующей державы, находящейся в центре европейской стратегической автономии».

Макрон указал, что военные действия на Украине «рискуют стать прообразом более масштабного геополитического противостояния в будущем».

«Когда мир вернется в Украину, нам придется отвечать за все последствия, то есть строить новую архитектуру безопасности и обновленные систему стабильности и контроля над вооружениями», — сказал он.

Ссылаясь на текущую ситуацию на Украине, президент призвал адаптировать экономику к новым условиям, подтолкнуть оборонную промышленность и поставить страну «в положение военной экономики».

Он заметил, что Франция является единственной страной в ЕС, обладающей ядерным оружием, но назвал ядерное сдерживание «основой безопасности» Франции и Европы.

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