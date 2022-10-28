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Военная операция на Украине ,  
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МИД Франции ответил на слова Путина о противостоянии России и Запада

В МИД Франции не согласились со словами Путина о противостоянии России с Западом
По мнению представителя МИД Франции, президент России Путин «пытается вернуть мир в логику военных блоков», тогда как Париж хочет избежать подобного разделения мира
Здание МИД Франции
Здание МИД Франции (Фото: diplomatie.gouv.fr)

Париж не согласен со словами президента России Владимира Путина, который объяснил спецоперацию на Украине борьбой с доминированием Запада. Об этом заявила официальный представитель МИД Франции Анн-Клер Лежандр.

«То, что пытается сделать Владимир Путин, — это вернуть нас к ситуации, когда мы возвращаемся в логику военных блоков», — заявила Лежандр (цитата по «РИА Новости»). По ее словам, Франция стремится избежать подобного разделения мира.

Накануне на заседании клуба «Валдай» Путин заявил, что Киев при поддержке Запада публично отказался от минских соглашений, а расширение НАТО было для России неприемлемым. По его словам, именно действия Запада привели к сложившейся ситуации в мире и спецоперации на Украине.

«Рано или поздно и новым центрам многополярного мироустройства, и Западу придется начать равноправный разговор об общем для нас будущем. И чем раньше, тем лучше, разумеется», — сказал российский лидер.

Материал дополняется. 

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Виктория Тютина Виктория Тютина
Франция Россия Украина Владимир Путин МИД
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