Берлин исключил возможность особых отношений с Москвой в ущерб позиции ЕС

По мнению главы МИД ФРГ Хайко Мааса, Германия не может иметь особых отношений с Россией, так как не должна вносить раскол в вопросе безопасности в ЕС. Он выступил за укрепление НАТО

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас (Фото: Hannibal Hanschke / Reuters)

Германия не должна выстраивать «особые отношения» с Россией в ущерб общей позиции Евросоюза, написал в статье для Spiegel глава МИД ФРГ Хайко Маас.

«Нам нельзя вносить раскол среди европейцев в вопросе безопасности. У Германии не может быть особых путей как в отношениях с Москвой, так и в других вопросах», — заявил Маас.Он отметил, что Польша и прибалтийские страны могут быть уверены, что Германия относится к их безопасности также серьезно, как к своей.

В целом его статья посвящена необходимости для Германии и Франции укреплять НАТО, частью которого станет «сильная и независимая» Европа. «Без Соединенных Штатов ни Германия, ни Европа не смогут защитить себя», — уточнил он и привел в пример предполагаемое нарушение Россией договора о ракетах малой и средней дальности (прекратил действовать 2 августа после взаимных обвинений Москвы и Вашингтона в его неисполнении).