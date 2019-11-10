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Политика ,  
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Берлин исключил возможность особых отношений с Москвой в ущерб позиции ЕС
По мнению главы МИД ФРГ Хайко Мааса, Германия не может иметь особых отношений с Россией, так как не должна вносить раскол в вопросе безопасности в ЕС. Он выступил за укрепление НАТО
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас (Фото: Hannibal Hanschke / Reuters)

Германия не должна выстраивать «особые отношения» с Россией в ущерб общей позиции Евросоюза, написал в статье для Spiegel глава МИД ФРГ Хайко Маас.

«Нам нельзя вносить раскол среди европейцев в вопросе безопасности. У Германии не может быть особых путей как в отношениях с Москвой, так и в других вопросах», — заявил Маас.Он отметил, что Польша и прибалтийские страны могут быть уверены, что Германия относится к их безопасности также серьезно, как к своей.

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Помпео заявил о риске НАТО устареть

В целом его статья посвящена необходимости для Германии и Франции укреплять НАТО, частью которого станет «сильная и независимая» Европа. «Без Соединенных Штатов ни Германия, ни Европа не смогут защитить себя», — уточнил он и привел в пример предполагаемое нарушение Россией договора о ракетах малой и средней дальности (прекратил действовать 2 августа после взаимных обвинений Москвы и Вашингтона в его неисполнении).

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Макрон заявил о «смерти мозга» НАТО

В ноябре президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что ЕС больше не может рассчитывать на США в вопросах защиты союзников по НАТО. «То, что мы сейчас переживаем, — это «смерть мозга» НАТО», — сообщил он и призвал Европу рассматривать себя как самостоятельную геополитическую силу. С ним среди прочих не согласилась канцлер Германии Ангела Меркель: «Настолько радикальная атака [на НАТО] не нужна, даже если у нас есть проблемы, которые нужно решать вместе».

Автор: Артём Губенко
Теги: Германия, Россия, отношения
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