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Политика ,  
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Помпео заявил о риске НАТО устареть
Госсекретарь США отметил, что в 70 лет НАТО нуждается в переменах, а входящие в альянс страны не должны думать, что могут получать выгоды, не предоставляя необходимые ресурсы
Майк Помпео (Фото: Hannibal Hanschke / Reuters)

Государственный секретарь США Майк Помпео, выступая на форуме в Берлине в рамках мероприятий, приуроченных к 30-й годовщине падения Берлинской стены, заявил, что НАТО находится перед риском стать неэффективной и устаревшей организацией. Об этом сообщает Bloomberg.

«Если страны (члены НАТО. — РБК) считают, что они могут получать выгоду для своей безопасности, не предоставляя НАТО необходимые ресурсы, если они не выполняют своих обязательств, существует риск того, что НАТО может стать неэффективной или устаревшей», — сказал он.

Госсекретарь США отметил, что в возрасте 70 лет (НАТО основано в 1949 году) Североатлантический альянс нуждается в переменах. «Он должен противостоять вызовам сегодняшнего дня», — отметил Помпео (цитата по Reuters).

Политика
Кремль ответил «мы не патологоанатомы» на слова о смерти мозга НАТО

Накануне, 7 ноября, комментируя слова президента Франции Эмманюэля Макрона о «смерти мозга» НАТО, госсекретарь США заявил, что альянс остается одним из важнейших союзов за всю историю человечества.

В пятницу слова Макрона прокомментировал и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «НАТО живо или мертво и какие части у этого альянса находятся в коматозном состоянии, не нам решать, мы не патологоанатомы», — сказал он.

Авторы: Михаил Юшков, Евгений Калюков
Теги: Майк Помпео, НАТО
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