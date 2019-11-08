Помпео заявил о риске НАТО устареть

Госсекретарь США отметил, что в 70 лет НАТО нуждается в переменах, а входящие в альянс страны не должны думать, что могут получать выгоды, не предоставляя необходимые ресурсы

Майк Помпео (Фото: Hannibal Hanschke / Reuters)

Государственный секретарь США Майк Помпео, выступая на форуме в Берлине в рамках мероприятий, приуроченных к 30-й годовщине падения Берлинской стены, заявил, что НАТО находится перед риском стать неэффективной и устаревшей организацией. Об этом сообщает Bloomberg.

«Если страны (члены НАТО. — РБК) считают, что они могут получать выгоду для своей безопасности, не предоставляя НАТО необходимые ресурсы, если они не выполняют своих обязательств, существует риск того, что НАТО может стать неэффективной или устаревшей», — сказал он.

Госсекретарь США отметил, что в возрасте 70 лет (НАТО основано в 1949 году) Североатлантический альянс нуждается в переменах. «Он должен противостоять вызовам сегодняшнего дня», — отметил Помпео (цитата по Reuters).

Накануне, 7 ноября, комментируя слова президента Франции Эмманюэля Макрона о «смерти мозга» НАТО, госсекретарь США заявил, что альянс остается одним из важнейших союзов за всю историю человечества.