Бывший топ-менеджер ЮКОСа заявил об участии в попытке сместить Мэй

Успехом эта попытка не увенчалась. Александр Темерко был зампредом правления нефтяной компании и перебрался в Великобританию в середине 2000-х годов. Он известен как один из спонсоров тори

Александр Темерко (Фото: Simon Dawson / Bloomberg)

Подданный Великобритании Александр Темерко, бывший зампред правления ЮКОСа, в декабре 2018 года участвовал в попытке группы консерваторов сместить Терезу Мэй с поста премьер-министра, пишет Reuters. Материал агентства о роли Темерко в британской политике построен в том числе на разговорах с экс-менеджером российской компании.

По словам Темерко, группа депутатов была недовольна провалами Мэй в процессе Brexit. О своей роли в попытке сместить премьера бизнесмен не сообщил, но один из членов партии на условиях анонимности сказал агентству, что он очень поддерживал попытку сместить Мэй.

Бизнесмен сказал, что присоединился к действовавшей против Мэй группе потому, что считал, что ей следует занять более гибкую позицию на переговорах с ЕС.

Руководитель этой группы депутатов Джейкоб Могг, однако, сказал агентству, что Темерко с ними никак не связан и что он лично с ним не знаком. Представитель Терезы Мэй переадресовал запрос в Консервативную партию, там не ответили.