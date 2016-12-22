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Дважды экс-командир войск России в Сирии возглавил Западный военный округ
Политика, 14:40
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Дважды экс-командир войск России в Сирии возглавил Западный военный округ
Александр Журавлев дважды становился командующим российских войск в Сирии и дважды покидал этот пост. В период его руководства силы Дамаска при поддержке России успешно вели наступление на Алеппо, одновременно потеряв Пальмиру
Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Генерал-полковник Александр Журавлев, командовавший российской группировкой в Сирии, назначен президентом на пост командующего Западного военного округа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЗВО.

«Указом президента Российской Федерации Герой России генерал-полковник Александр Журавлев назначен командующим войсками Западного военного округа», — говорится в сообщении.

Александр Журавлев руководил штабом группировки российских войск в Сирии с сентября 2015 года, с момента непосредственного начала операции. С июля по декабрь 2016 года он был командующим всей операцией. В 2017 году он на некоторое время возглавил Восточный военный округ, однако позднее, в декабре, вновь вернулся в Хмеймим командовать российской группировкой войск. В Сирии он оставался до сентября 2018 года.

В период командования Журавлева российские силы, в первую очередь авиация, принимали активное участие в наступлении войск Башара Асада на город Алеппо. В то же время в период его командования силы Дамаска второй раз потеряли Пальмиру, освобожденную в мае 2016 года. Вновь отбить город удалось лишь весной 2017 года.

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Предшественник Журавлева, экс-командующий войсками ЗВО Андрей Картаполов в июле получил должность замминистра обороны России. Картаполов также возглавлял российскую группировку войск в Сирии — с декабря по март 2017 года.

В конце октября глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что во время операции России в Сирии, которая длится уже три года, были уничтожены более 87,5 тыс. боевиков. По его словам, за это время было освобождено 1,4 тыс. населенных пунктов и более 95% территории Сирии. Потери российских Вооруженных сил за это время, по оценке экс-главкома ВКС Виктора Бондарева, составили 112 человек, восемь самолетов, семь вертолетов и несколько единиц бронетехники.

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: Сирия , Западный военный округ
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