Освобождавший Пальмиру генерал станет замом Шойгу и куратором «Юнармии»

Командующий войсками Западного военного округа (ЗВО) генерал-полковник Андрей Картаполов назначен заместителем министра обороны Сергея Шойгу по политико-воспитательной работе. Об этом РБК сообщил источник в Минобороны и подтвердил источник из окружения Картаполова.
Официально об этом объявят в понедельник на совещании руководящего состава, уточнил источник в Минобороны. «Картаполов станет одиннадцатым по счету заместителем министра. В частности, в его подчинении будет Главное управление по работе с личным составом, которое отвечает за «Юнармию» и все патриотическое воспитание», — добавил собеседник РБК в военном ведомстве.
РБК направил запрос в Минобороны с просьбой подтвердить назначение.Сейчас за работу с личным составом и морально-психологическое обеспечение вооруженных сил отвечает статс-секретарь и замминистра обороны Николай Панков, указано на сайте Минобороны.
Основные задачи Главного управления по работе с личным составом — организация морально-психологического обеспечения военнослужащих, информационно-пропагандистской работы и государственно-патриотического воспитания личного состава российской армии, а также создание условий для реализации военнослужащими права на свободу вероисповедания с учетом особенностей военной службы, указано на сайте Минобороны.
54-летний генерал-полковник Картаполов родился в ГДР. Окончил Московское высшее общевойсковое командное училище, Военную академию им. Фрунзе, а также Военную академию Генерального штаба, указано на сайте Минобороны.
Службу Картаполов проходил в Группе советских войск в Германии, Западной группе войск и Дальневосточном военном округе на должностях от командира взвода до командира дивизии.
В 2007 — 2008 годах Картаполов был заместителем командующего армией в Сибирском военном округе. С 2008 по 2009 г. — начальник штаба — первый заместитель командующего армией в Московском военном округе. Затем занимал должность начальника управления Главного оперативного управления Генштаба (2009 — 2010 гг).
С мая 2010 по январь 2012 года — командующий 58-й армией Северо-Кавказского, затем Южного военного округов. В 2012 — 2013 годах — заместитель командующего войсками Южного военного округа.
С февраля 2013 года по июнь 2014 года — начальник штаба Западного военного округа. С 2015 года — командующий этого округа.
С декабря по март 2017 года Картаполов возглавлял российскую группировку войск в Сирии. По возвращении он продолжил командовать войсками округа. Во время командования Картаполова группировкой после операции с участием российской авиации и Сил специальных операций 2 марта 2017 года Пальмира во второй раз была возвращена под контроль сирийского правительства.
Что такое «Юнармия»
Военно-патриотическое движение «Юнармия» существует с конца мая 2016 года и было создано по инициативе Сергея Шойгу. На конец июля 2018 года «готовить себя к служению и созиданию на благо Отечества» поклялись более 250 тыс. подростков, утверждают в самой «Юнармии».
Участникам «Юнармии» по возможности выдается форма. Те, кто не хочет ждать, могут заказать форму на сайте. Домен armyshoprf.ru, на котором находится почта для связи, по данным Whois, зарегистрирован на ООО «КОНКОРД М», совладельцем которой является Евгений Пригожин. Связанная с ним компания «Мегалайн» — один из подрядчиков Минобороны.
Членство в «Юнармии» - добровольно и открыто для всех желающих в возрасте от 11 до 18 лет. Вступить в нее можно, подав заявку на сайте либо обратившись в штаб на базе школы или патриотического кружка. Движение призвано объединить все организации, занимающиеся допризывной подготовкой граждан, сказано на сайте Минобороны.