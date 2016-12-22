Освобождавший Пальмиру генерал станет замом Шойгу и куратором «Юнармии»

Генерал-полковник Андрей Картаполов, под командованием которого была освобождена Пальмира, назначен замминистра обороны по политико-воспитательной работе

Сергей Шойгу и Андрей Картаполов(справа) (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Командующий войсками Западного военного округа (ЗВО) генерал-полковник Андрей Картаполов назначен заместителем министра обороны Сергея Шойгу по политико-воспитательной работе. Об этом РБК сообщил источник в Минобороны и подтвердил источник из окружения Картаполова​.

Официально об этом объявят в понедельник на совещании руководящего состава, уточнил источник в Минобороны. «Картаполов станет одиннадцатым по счету заместителем министра. В частности, в его подчинении будет Главное управление по работе с личным составом, которое отвечает за «Юнармию» и все патриотическое воспитание», — добавил собеседник РБК в военном ведомстве.

РБК направил запрос в Минобороны с просьбой подтвердить назначение.

Основные задачи Главного управления по работе с личным составом — организация морально-психологического обеспечения военнослужащих, информационно-пропагандистской работы и государственно-патриотического воспитания личного состава российской армии, а также создание условий для реализации военнослужащими права на свободу вероисповедания с учетом особенностей военной службы, указано на сайте Минобороны.

Сейчас за работу с личным составом и морально-психологическое обеспечение вооруженных сил отвечает статс-секретарь и замминистра обороны Николай Панков, указано на сайте Минобороны.

54-летний генерал-полковник Картаполов родился в ГДР. Окончил Московское высшее общевойсковое командное училище, Военную академию им. Фрунзе, а также Военную академию Генерального штаба, указано на сайте Минобороны.

Службу Картаполов проходил в Группе советских войск в Германии, Западной группе войск и Дальневосточном военном округе на должностях от командира взвода до командира дивизии.

В 2007 — 2008 годах Картаполов был заместителем командующего армией в Сибирском военном округе. С 2008 по 2009 г. — начальник штаба — первый заместитель командующего армией в Московском военном округе. Затем занимал должность начальника управления Главного оперативного управления Генштаба (2009 — 2010 гг).

С мая 2010 по январь 2012 года — командующий 58-й армией Северо-Кавказского, затем Южного военного округов. В 2012 — 2013 годах — заместитель командующего войсками Южного военного округа.

С февраля 2013 года по июнь 2014 года — начальник штаба Западного военного округа. С 2015 года — командующий этого округа.

С декабря по март 2017 года Картаполов возглавлял российскую группировку войск в Сирии. По возвращении он продолжил командовать войсками округа. Во время командования Картаполова группировкой после операции с участием российской авиации и Сил специальных операций 2 марта 2017 года Пальмира во второй раз была возвращена под контроль сирийского правительства.