Почему в США удивлены «нормальными» дебатами кандидатов в вице-президенты

1 октября в США прошли дебаты кандидатов в вице-президенты от Демократической и Республиканской партии — Тима Уолца и Джей Ди Вэнса. Что они обсуждали и чем этот телепоединок отличался от прежних — в статье РБК

Джей Ди Вэнс и Тим Уолц (Фото: Mike Segar / Reuters)

Чем отличались дебаты кандидатов в вице-президенты

Телепоединок кандидатов в вице-президенты США прошел на площадке телеканала CBS, модераторами выступили его ведущие Нора О'Доннелл и Маргарет Бреннан. Дебаты традиционно длились 90 минут; вопросы ведущих были адресованы конкретному кандидату. Тому давалась две минуты на ответ, его оппонент также получал две минуты на то, чтобы возразить или как-то дополнить слова соперника. Потом каждый из участников получал еще по одной минуте для того, чтобы дораскрыть свою мысль. CBS оставил за собой право отключить микрофоны участников для «соблюдения приличий».

CNN отмечает, что эти дебаты оказались крайне нетрадиционны для современной американской политики — они были «нормальными»: кандидаты были дружелюбны по отношению друг к другу и обращались к друг другу по должности — «сенатор Вэнс» и «губернатор Уолц» — и воздерживались от взаимных нападок (при том, что ранее республиканец заочно третировал своего оппонента за недостоверные заявления о службе в Нацгвардии). Впрочем, досталось кандидатам в президенты: так, Вэнс обвинил Камалу Харрис в неспособности обеспечить безопасность американских границ, а Уолц раскритиковал подход Дональда Трампа к вопросу об абортах.

The Hill отдельно выделил выступление Вэнса. В ходе президентской гонки он успел запомниться скандальными заявлениями о том, что мигранты с Гаити якобы едят домашних питомцев жителей Спрингфилд (Огайо), а также подвергся критике за то, что в 2021 году сказал, будто США управляет «кучка бездетных кошатниц», к которым отнес и Харрис (биологических детей у нее нет, но она воспитывает двух детей своего мужа от первого брака). Однако, как отмечает издание, на дебатах Вэнс «развеял, по крайней мере, временно все сомнения относительно того, почему Трамп выбрал его своим напарником по предвыборной гонке». Республиканский кандидат в вице-президенты явно «был в своей стихии», с легкостью справился с каверзными вопросами и выставил себя в более выгодном свете, чем Уолц, чье выступление было скорее неровным.

Такую же оценку дала и Wall Street Journal, отметив, что Вэнс приводил в эфире более убедительные доводы в пользу избрания Трампа, нежели сам кандидат в президенты в последние недели. «Сенатор от Огайо был уважителен, хорошо подготовлен, четко выражал свои мысли и неустанно напоминал избирателям о недостатках того, что он назвал «администрацией Камалы Харрис». Это то, чего Дональд Трамп не смог сделать ни на своих дебатах, ни, если уж на то пошло, где бы то ни было в течение нескольких недель с тех пор, как президент Байден покинул предвыборную гонку», — говорится в редакционном материале.

Уолц же несколько раз оговаривался (например, неоднократно спутал Иран и Израиль), а также признал, что довольно часто «оговаривается», и даже назвал себя «временами тупицей». Одной из таких оговорок он назвал свои прежние заявления о том, что он был в Гонконге во время протестов на площади Тяньаньмэнь в 1989 году, а вскоре после силового разгона демонстрантов побывал в материковом Китае (в действительности он впервые почитал КНР лишь в августе того года).

Тем не менее, опрос CNN не выявил явного победителя дебатов. Более того, по мнению обозревателей ABC, CNN и New York Times, они навряд ли окажут существенное влияния на исход президентской гонки. До общенационального дня голосования остается чуть более месяца и, по всей видимости, это последние дебаты этой кампании. У кандидатов в вице-президенты был запланирована лишь одна встреча, а после дебатов 10 сентября, победителем которых телезрители посчитали Харрис, стороны так и не договорились о проведении новых телепоединков. Демократ заявила, что готова встретиться с Трампом 23 октября на площадке CNN, но тот отказался. «Она провела одни дебаты. Я участвовал в двух (имеются в виду также дебаты с президентом США Джо Байденом 27 июня, после которых тот снял свою кандидатуру. — РБК). Уже слишком поздно проводить еще одни. Я бы с удовольствием, во многих отношениях, но уже слишком поздно», — пояснил республиканец на предвыборном митинге 21 сентября.

Что кандидаты сказали о ситуации на Ближнем Востоке

Первый же вопрос телеведущих был связан с Ближним Востоком (1 октября Иран совершил массированную ракетную атаку по Израилю). Уолц отметил, что события на Ближнем Востоке показывают, что «80-летний Дональд Трамп, говорящий о размерах толпы» на своих дебатах, — не то, что нужно США и миру в настоящий момент. «Что мы увидели в вице-президенте Харрисе, так это стабильное лидерство. Мы увидели спокойствие, которое позволяет опираться на коалиции, объединять их, понимая, что наши союзники важны», — сказал он.

Вэнс начал свой ответ с благодарности Уолцу и CBS за организацию дебатов, а также коротко рассказал о своем тяжелом детстве и службе в Ираке, предположив, что зрители мало что о нем знают. Республиканец заявил, что текущая администрация допустила разморозку иранских активов на сумму $100 млрд (в действительности администрация Байдена в прошлом году разморозила $6 млрд в рамках обмена заключенными, но Тегеран так и не получил к ним доступ; кроме того, Fox News сообщал о разморозке доходов Ирана от продажи электроэнергии Ираку на сумму $10 млрд — по данным телеканала, в этот раз у Тегерана получилось завладеть средствами). «Для чего они используют эти деньги? — воскликнул Вэнс. — Они используют их для покупки оружия, которое сейчас используют против наших союзников и, не дай бог, потенциально могут использовать и против Соединенных Штатов».

Уолц, в свою очередь, заявил, что Иран опасно приблизился к созданию ядерной бомбы из-за Трампа, который в период своего президентства инициировал выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. По словам губернатора Миннесоты, союзники Америки считают Трампа «непостоянным», поскольку республиканец «пойдет к тому, кто больше всего польстит ему». «Когда Иран, ХАМАС и их приспешники напали на Израиль? Это было во время администрации Камалы Харрис», — возразил Вэнс и пообещал, что в случае победы Трампа мир будет достигнут «при помощи силы».

В отличие от президентских дебатов, на этом телепоединке не прозвучало ни одного вопроса о конфликте на Украине, хотя сенатор-республиканец прежде неоднократно касался этой темы и даже делился видением своей команды по дипломатическому урегулированию (по его словам, Россия должна сохранить контроль за новыми регионами, а вдоль всей линии соприкосновения необходимо создать демилитаризованную зону; Украина, при этом, должна иметь внеблоковый статус).

Что кандидаты сказали по внутриполитической повестке

В дальнейшем дебаты были посвящены преимущественно внутриполитическим вопросам. Разногласия между двумя основными партиями США по миграционной политике проявились и здесь: Вэнс обвинил Харрис в беспрецедентной нелегальной иммиграции и проникновении в США опасного опиоида — фентанила, при этом поделившись личным опытом жизни с наркозависимой матерью. По его выражению, США необходимо «остановить кровотечение», возобновив трамповские миграционные ограничения и депортацию нелегалов, в первую очередь имеющих судимость. «Я думаю, надо сделать так, чтобы нелегальным иммигрантам было сложнее демпинговать, конкурируя за работу с американцами. Многие люди уедут домой, если не смогут работать за зарплату ниже минимальной в нашей стране. И, кстати, это будет очень полезно для наших работников, которые просто хотят получать справедливую заработную плату за хорошо выполненную работу», — сказал республиканец.

Уолц, в свою очередь, обвинил Трампа в том, что тот воспрепятствовал принятию двухпартийного билля об ужесточении миграционной политике в начале года. «Я верю, что сенатор Вэнс хочет решить эту проблему. Но, поддерживая Дональда Трампа и не работая вместе над поиском решения, он просто превращает это в тему для обсуждений. А когда это становится темой обсуждений, как сейчас, мы расчеловечиваем и порочим других людей», — подчеркнул Уолц. Губернатор также не преминул обвинить Трампа в невыполнении обещания построить стену на границе с Мексикой за счет последней: по словам демократа, за президентство республиканца было построено лишь 2% стены, а Мексика не заплатила ни цента.

В ходе дебатов кандидаты согласились с тем, что необходимо срочно решать жилищный кризис и бороться с эпидемией насилия с применением огнестрельного оружия, охватившей США, но разошлись во мнениях относительно корня этих проблем. Республиканец связал рост насилия с миграционным кризисом, а также психическими отклонениями и наркотической зависимостью. «Иногда все дело просто в оружии», — возразил Уолц.

Немало времени кандидаты уделили праву женщин на аборт. В 2022 году Верховный суд США отменил историческое решение по делу Роу против Уэйда от 1973 года, которое гарантировало конституционную защиту права на аборт на федеральном уровне, этот вопрос отдали на усмотрение властей штатов. С тех пор наиболее консервативные из них ввели ограничения на прерывание беременности даже в случае инцестов, изнасилований и медицинских осложнений.

Демократы утверждают, что победа их оппонентов на президентских выборах может привести к распространению подобной практики на всю страну. В ходе дебатов Уолц упомянул документ республиканского исследовательского центра Heritage Foundation под названием «Проект-2025», где содержатся предложения для будущей администрации Трампа (сам экс-президент заявил, что не имеет к нему никакого отношения и не согласен с рядом его положений). По словам Уолца, «Проект 2025» предусматривает создание общенационального реестра беременностей, затруднив тем самым доступ к контрацепции и репродуктивной медицине. Демократ также заявил, что ограничения на аборты в Техасе привели к стремительному росту материнской смертности и что по этому показателю штат уже обходит многие страны мира.

Когда ведущие спросили Вэнса, поддерживает ли он общенациональный запрет на аборты позднее 15 недель, сенатор заявил, что никогда не поддерживал подобный запрет, но признал, что баллотируясь в сенат в 2022 году, говорил о необходимости некого национального стандарта. Затем он сказал, что знает многих женщин, которые были вынуждены прервать нежелательную беременность, — одна из них, по его словам, очень близкий ему человек и смотрела дебаты в прямом эфире. «Пару лет назад она сказала мне, что если бы она не сделала тот аборт, это разрушило бы ее жизнь, потому что она была в абьюзивных отношениях. Как республиканец, который с гордостью хочет защищать невинные жизни в этой стране, который с гордостью хочет защищать уязвимых, я делаю вывод, что моя партия должна проделать гораздо большую работу, чтобы вернуть доверие американского народа в этом вопросе, где они, честно говоря, просто нам не доверяют», — подчеркнул он. Вэнс заявил, что хочет, чтобы поддержка его партией семей вышла за рамки вопроса абортов. По его словам, нужно сделать уход за ребенком более финансово доступным и оказать поддержку молодым семьям в покупке первого жилья, чтобы женщины не сталкивались с самой необходимостью делать аборты. Тем самым Вэнс рассчитывал заручиться поддержкой центристов по этому спорному вопросу, отмечает The Hill.